"Zugeknöpfte" Textilbranche für Öko-Produktion öffnen

Tettnang (ots) - DBU-Generalsekretär Bonde besuchte VAUDE inTettnang - Modell-Unternehmen für Nachhaltigkeit"Wir alle entscheiden tagtäglich über die Umweltauswirkungenunserer Kleidung. Wenn wir weniger, aber langlebigere Textilienkonsumieren, tragen wir dazu bei, die Umweltauswirkungen wesentlichzu verringern. Wenn wir aus Alttextilien, die bisher oft als Abfälleenden, sogar höherwertige Produkte herstellen, verringern sich dieUmweltbelastungen drastisch." - Dieses Fazit zog heute nach einemBesuch der Firma VAUDE in Tettnang Alexander Bonde, Generalsekretärder Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Im Mittelpunkt desGespräches mit Dr. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin desSportartikelherstellers und Mitglied im DBU-Kuratorium, dem Vorstandder Stiftung, standen Fragen rund um das Thema Kleidung und das Credoder Firmen-Chefin: "Wir verfolgen eine ganzheitlicheNachhaltigkeitsstrategie, die sich wie ein grüner Faden durch alleUnternehmensbereiche zieht. Wir nehmen Verantwortung für Mensch undNatur systematisch wahr."Faire Arbeitsbedingungen in der gesamten LieferketteVon Dewitz stellte in dem Gespräch heraus, dass es Ziel von VAUDEsei, in der Produktion ein Gleichgewicht aus ökologischer, sozialerund ökonomischer Verantwortung herzustellen. Der damit verbundeneAufwand sei zwar enorm: "Doch wir sind überzeugt davon, dass essinnvoll ist und sich langfristig lohnt." Das Unternehmen engagieresich dafür, den eigenen ökologischen Fußabdruck immer weiter zuverringern und mit seinen rund 500 Mitarbeitern funktionelle,umweltfreundliche Produkte aus nachhaltigen Materialien zu liefern.Bei der Herstellung werde auf faire Arbeitsbedingungen in dergesamten Lieferkette geachtet. Die Kriterien zur Beurteilung seienstreng und transparent.Wert von Produkten und Materialien so lange wie möglich erhaltenIn einem DBU-geförderten Projekt mit VAUDE selbst geht es um dasVerwerten von Abfällen zu höherwertigen Produkten, das sogenannteupcycling. Es ziele auf Ressourcenschonung ab, um den Wert vonProdukten und Materialien so lange wie möglich zu erhalten und etwaAlttextilien nicht "nur noch" zu Putzlappen aufzubereiten oder zuverbrennen. VAUDE erfasst aus der firmeneigenen ManufakturReststoffe, entwickelt neue, höherwertige Produkte daraus undproduziert sie in der upcycling-Werkstatt. Die Produktion wird beiVAUDE mit Geflüchteten umgesetzt. Darüber hinaus hat VAUDE gemeinsammit vier anderen Unternehmen eine öffentliche "Upcycling Community"gegründet, auf der Reststoffe bestellt und Ideen ausgetauscht werdenkönnen (www.facebook.com/UPcycling.Community/). Sie wurde im Julieröffnet. Über 60 Teilnehmer (Unternehmen, Schulen, Hochschulen,Kreative) nahmen an der Veranstaltung teil. Bonde: "Die Textil- undBekleidungsindustrie ist eine der wichtigsten KonsumgüterbranchenDeutschlands und kann wie das Beispiel VAUDE zeigt mit einerentsprechenden Umstellung ein großes Stück nachhaltigerwirtschaften."Bonde: große Umwelt-Herausforderungen für die BrancheDie DBU sehe in ihrer Förderung innovativer, umweltentlastenderModellprojekte im Mittelstand gerade mit Blick auf dieBekleidungsbranche akuten Handlungsbedarf, unterstrich Bonde.Umweltauswirkungen entstünden entlang des gesamten Lebenswegs einesTextils: vom Gewinnen der Rohstoffe und dem Herstellen der Fasernüber die Textilproduktion, den Gebrauch bis hin zur Entsorgung.Chemiefasern, der wasserintensive Anbau von Baumwoll-Monokulturen mitihren Gefahren für die Biodiversität und den verwendeten Pestizidenund Insektiziden, das für die Produktion synthetischer Chemiefasernbenötigte Erdöl, Treibhausgasemissionen insbesondere durch dasVerbrennen fossiler Energieträger für Transporte und Energieerzeugung- die ökologischen Herausforderungen für die Branche seien groß.Bekleidungsindustrie kann "großes Stück nachhaltiger wirtschaften"Unterstützt habe die DBU deshalb das Gemeinschafts-Projekt derTrans-Textil GmbH (Freilassing) mit der Firma CHT Germany GmbH(Tübingen) und dem Sächsischen Textilforschungsinstitut e.V.(Chemnitz). Es will das Herstellen wasserdichter, atmungsaktiverArbeitskleidung für etwa Feuerwehrleute und Polizisten zukünftighöchsten ökologischen Anforderungen anpassen. Auf die unterUmweltaspekten als bedenklich eingestuften Lösemittel soll ganzverzichtet werden. Das Zentrum für Umweltforschung und nachhaltigeTechnologien der Universität Bremen unterstützt die DBU dabei,Unternehmen beim Herstellen schmutzabweisender, wasserdichter undatmungsaktiver Kleidung zu helfen, die Umweltgefahren zu ermittelnund Alternativen zusammenzuführen. Auch der Firma Tailorlux ausMünster hilft die DBU, die für das menschliche Auge unsichtbareBiobaumwolle bereits in der Mühle zu markieren. 