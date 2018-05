Zug-Allianz von Siemens und Alstom kommt voran

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die geplante Zug-Allianz zwischen dem Elektrokonzern Siemens und dem französischen Konzern Alstom kommt voran.



So hat das französische Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Siemens die Genehmigung einer Auslandsinvestition erteilt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in München mit. Zudem hat die französische Finanzaufsicht Siemens von einem verpflichtenden Übernahmeangebot für das neue Unternehmen befreit.

Siemens und Alstom hatten die Zug-Allianz im vergangenen Herbst angekündigt. Der neue Verbund kommt auf rund 15 Milliarden Euro Umsatz, Aufträge von 61 Milliarden Euro und 62 300 Beschäftigte.

Die Abstimmung der Alstom-Aktionäre ist für den 17. Juli geplant. Der Hauptsitz soll bei Saint-Ouen bei Paris angesiedelt werden. Das kombinierte Unternehmen wird weiter an der Pariser Börse notiert sein. Im Rahmen dieser Transaktion wird Siemens neu ausgegebene Anteile am zusammengeschlossenen Unternehmen in Höhe von 50 Prozent erhalten. Die Transaktion soll zum Ende des Kalenderjahres 2018 abgeschlossen werden./nas/jha/