Zufrieden aber nicht sorgenfrei - Was die Deutschen beschäftigt (AUDIO)

Saarbrücken (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Deutschen sind an sich ein zufriedenes Volk - das ist dasErgebnis einer aktuellen forsa-Umfrage. Demnach hat der Großteil vonuns - nämlich fast 80 Prozent - wenig Grund zur Klage, was Finanzenund Gesundheit betrifft und auch mit dem Job sind die meistenzufrieden. Trotzdem machen wir uns natürlich auch ab und an malSorgen. Worüber, weiß mein Kollege Oliver Heinze.Sprecher: Auch wer zufrieden ist, kann sich natürlich Sorgenmachen. Denn jeder hat in seiner ganz persönlichen Situation immerauch etwas zu verlieren, erklärt Karina Hauser von CosmosDirekt, demAuftraggeber der Studie.O-Ton 1 (Karina Hauser, 15 Sek.): "Gut die Hälfte unsererBefragten befürchtet, dass sie ihren Lebensstandard nicht mehr haltenkönnen. Zum Beispiel steigende Mietpreise oder höhereLebenshaltungskosten können es schwierig machen. Aber auchSchicksalsschläge, zum Beispiel dass man selber möglicherweise schwererkrankt oder sogar stirbt, werden da genannt."Sprecher: Natürlich ist der Tod kein Thema, mit dem man sich gerneauseinandersetzt.O-Ton 2 (Karina Hauser, 20 Sek.): "Aber es ist ein wichtigesThema. Denn der Tod des Partners oder eines Elternteils ist nicht nurein schwerer emotionaler Schlag, sondern kann auch zu ernstenfinanziellen Problemen in der Familie führen. Es ist wichtig, dasssich jeder mit dem Thema und der Versorgungssituation seiner Familiebeschäftigt und sich dann um eine entsprechende Absicherung kümmert."Sprecher: Das gilt vor allem für Familien mit minderjährigenKindern.O-Ton 3 (Karina Hauser, 8 Sek.): "Zum Beispiel wenn derHauptverdiener beruflich kürzertreten muss, weil er plötzlich für dieKinderversorgung einspringen muss, kann auch da ein finanziellerAusgleich nötig werden."Sprecher: Um Partner und Familie für den Ernstfall abzusichern,setzt inzwischen jeder sechste Deutsche auf eineRisikolebensversicherung. Die ist nicht nur günstig, sondern lässtsich je nach Lebenssituation flexibel gestalten.O-Ton 4 (Karina Hauser, 9 Sek.): "So kann man eine gleichbleibendeVersicherungssumme wählen oder aber auch eine flexible Summe istmöglich. Beispielsweise kann man diese einem Finanzierungsplananpassen."Sprecher: Auch die Höhe der Absicherung kann jeder nach denBedürfnissen festlegen. Dabei...O-Ton 5 (Karina Hauser, 12 Sek.): "...sollte man grundsätzlichauch an die laufenden Kosten denken, wie zum Beispiel Miete oderDarlehensraten. Als Faustregel für die Versicherungssumme gilt beiFamilien mit kleinen Kindern das Vier- bis Fünffache desBrutto-Jahreseinkommens."Sprecher: An wen die Summe letztlich ausgezahlt wird - alsoPartner, Kinder oder auch Freunde -, legt übrigens derVersicherungsnehmer fest. Für den reibungslosen Ablauf muss man nurNamen, Geburtsdatum und die aktuelle Anschrift des oder derBegünstigten eintragen lassen.Abmoderationsvorschlag:Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging und Sie mehr überRisikolebensversicherungen wissen möchten: Alle Infos rund um dasThema und natürlich auch zur Umfrage finden Sie im Netz aufwww.cosmosdirekt.de.