Zufrieden mit der Gesundheit, zufrieden mit dem Leben - Im Süden geht's Deutschland am besten

Berlin (ots) - Bayern, Franken, Schwaben und Badener - dieBewohner der beiden südlichen Bundesländer Bayern undBaden-Württemberg bewerten sowohl die Gesundheitsversorgung amWohnort als auch die allgemeine Lebenszufriedenheit mit am höchsten.Zu diesem Resultat kommt eine repräsentative Meinungsumfrage desGesundheitsmonitors des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller(BAH) unter 2.000 Bundesbürgern.Zwei von drei Bürger Bayerns beurteilen die Gesundheitsversorgungan ihrem Wohnort mit den Schulnoten "sehr gut" oder "gut"- und machenihr Bundesland damit zum Spitzenreiter. In Baden-Württemberg sind essechs von zehn (61 Prozent).Umgekehrt ist es bei der Gesamtzufriedenheit mit dem Leben: Zweivon drei Menschen in Baden-Württemberg (65 Prozent) bewerten sie aufeiner Skala von 1 bis 7 (wobei "1" für sehr zufrieden und 7 für "sehrunzufrieden" steht) mit 1 oder 2, das ist spitze. In Bayern trifftdas immerhin auf sechs von zehn Bürger zu (61 Prozent), was Platzzwei bedeutet.Deutlich schlechter schneiden die neuen Bundesländer ab: InBrandenburg (45 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (46 Prozent),Sachsen-Anhalt (48 Prozent) und Sachsen (49 Prozent) schätzt wenigerals jeder Zweite die Versorgung am Wohnort mit "sehr gut" oder "gut"ein.Auch bei der Zufriedenheit mit dem Leben bilden ostdeutscheBundesländer die Schlusslichter: Mit 1 oder 2 bewerten nur gut viervon zehn Bürgern in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern (je 41Prozent), Thüringen (42 Prozent) und Sachsen (44 Prozent) ihreZufriedenheit mit dem Leben.Diese regionalen Unterschiede zeigt auch der aus speziellausgewählten Antworten gebildete und zum ersten Mal erhobeneVersorgungsindex. Er ist eine Art Gesamtergebnis, wie dieBundesbürger ihre Versorgungssituation einschätzen und kann im bestenFall 100 betragen. Deutschlandweit liegt der Index derzeit bei 71.Sowohl Bayern als auch Baden-Württemberg liegen darüber, Bayern führtdas Ranking mit einem Index von 74 sogar an. Alle neuen Bundesländer- mit Ausnahme von Sachsen - liegen unter dem Schnitt.Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bilden mit einem Index vonjeweils 64 die Schlusslichter.Es gibt aber auch Verbindendes zwischen den Regionen. Dazu erklärtDr. Hubertus Cranz, Hauptgeschäftsführer des BAH: "Jeweils 83 Prozentder Menschen in Bayern und Baden-Württemberg bewerten ihrepersönliche Arzneimittelversorgung mit den Schulnoten "sehr gut" oder"gut". In den neuen Bundesländern sehen das mindestens drei von vierBürgern genauso. Mit der Arzneimittelversorgung sind die Bundesbürgeralso übergreifend zufrieden, und zwar in einem Maß, wie es mit keinemanderen Angebot im Gesundheitswesen der Fall ist. Darauf könnenHersteller und Apotheker zurecht stolz sein."Kernstück des Gesundheitsmonitors des Bundesverbandes derArzneimittel-Hersteller (BAH) ist der Versorgungsindex, der jedesJahr einmal die Antworten der Bundesbürger auf Fragen zur allgemeinenund persönlichen Versorgungssituation zusammenfasst. In speziellenUmfragen, in der Regel zweimal pro Jahr, geht es um aktuelle unddaher variierende Brennpunktthemen. Weitere Informationen zumGesundheitsmonitor finden sich auf der Website des BAH.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter beschäftigen. Die im BAH organisierten Unternehmentragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschlandzu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apothekenverkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigenArzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte fürdie Patientinnen und Patienten bereit.