Zürich und Kapstadt in zwei ZDF-Feiertags-Dokus erleben (FOTO)

Das ZDF erkundet in zwei Feiertags-Dokus reizvolle Metropolen:"Grüezi Zürich - Zwischen Rebellion und Rösti" heißt es am Dienstag,31. Oktober 2017, 19.15 Uhr. Tags darauf, am Mittwoch, 1. November2017, 17.10 Uhr, ist "Kapstadt - Traumziel unterm Tafelberg" in"hallo deutschland mondän" zu erleben.ZDF-Autor Gert Anhalt nimmt die Zuschauer am Reformationstag mitin die bevölkerungsreichste Stadt der Schweiz, die sich vom Inbegriffder konservativen Rütli- und Bankenkultur hin zu einer kreativen undinnovativen Metropole entwickelt. Besonders im ehemaligen Arbeiter-und Rotlichtbezirk des Langstraßenviertels ist eine junge Szene mitDesignern, Künstlern und Jungunternehmern aktiv, die zeigt: AusZürich ist eine Stadt der Ideen geworden. Dafür stehen zum Beispieldie Designerbrüder Markus und Daniel Freitag, die aus LKW-Planenmoderne Taschen fertigen, oder das "Fundbüro für Immaterielles", beidem sich melden kann, wer den Glauben an die Menschheit verloren oderden Sinn des Lebens gefunden hat. Doch bei aller Innovation vergisstZürich auch seine Wurzeln und Traditionen nicht: So führt René Beyerin achter Generation den Uhren- und Juwelenhandel seiner Familie. UndFischer Gerny fährt jeden Morgen auf den Zürichsee hinaus, um dorttrotz schwindender Bestände weiterhin jeden Tag Felchen für dieörtliche Gastronomie zu fangen.Kapstadt gilt vielen als "das schönste Ende der Welt".Traumstrände, das milde Klima sowie ein exotisches und zugleicheuropäisch geprägtes Flair machen die südafrikanische Metropoleüberaus beliebt. "hallo deutschland mondän" nimmt die Zuschauer anAllerheiligen mit zu den teuersten Villen der Stadt, blickt hinterdie Kulissen eines Luxushotels, begleitet eine Ranger-Safari, besuchtdas herrschaftliche Weingut einer deutschstämmigen Familie undbeleuchtet in einer Stadt voller Schönheiten auch die extremenKontraste zwischen Reich und Arm.