Zürcher Gemeinderat will Flughafen-Aktien nicht verkaufen

Zürich (awp/sda) - Das Zürcher Stadtparlament will die städtischen Anteile am Flughafen Zürich nicht verkaufen. Der Gemeinderat hat am Mittwoch eine entsprechende Motion deutlich abgelehnt.

Je ein Gemeinderat der Grünen und der SVP - eine äusserst seltene Allianz - verlangten zusammen mittels Motion vom Stadtrat, den Anteil der Stadt am Flughafen von heute 5 Prozent ganz oder bis zu einem maximalen Anteil

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten