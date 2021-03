Zühlke Group: Nachhaltiges globales Wachstum / Die Zühlke Group konnte in einem herausfordernden Jahr 2020 weiter wachsen und hat einen Umsatz von 168 Mio. Euro erzielt

Eschborn (ots) - Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Zühlke Group einen Umsatz von 168 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 9% gegenüber dem Vorjahr (153 Mio. Euro). Die Anzahl Mitarbeitende stieg im gleichen Zeitraum von 1.200 auf 1.300.Fortgesetzte Expansion durch zwei neue Standorte"Mehr als alles andere haben uns die Flexibilität, die Solidarität und die harte Arbeit unserer weltweiten Belegschaft geholfen, durch dieses herausfordernde Jahr zu navigieren. Mit Blick auf die Zukunft hat die Pandemie auf Kundenseite zu einer verstärkten Nachfrage geführt, das Geschäft weiter zu digitalisieren und zu virtualisieren. Die Zühlke Group ist bereit, Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen. Unsere Expansion setzen wir 2021 mit der Eröffnung von zwei neuen Standorten in Ho Chi Minh City (Vietnam) und Porto (Portugal) fort", kommentiert Fabrizio Ferrandina, CEO der Zühlke Group.Gutes Jahr auch in DeutschlandAuch Ernst Ellmer, CEO der deutschen Tochtergesellschaft Zühlke Engineering GmbH blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück: "2020 war auch in Deutschland kein leichtes Jahr für Zühlke, aber wir hatten die richtigen Antworten auf die an uns gestellten Herausforderungen." Eine wichtige Rolle spielten dabei die in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Bereiche Business Innovation Consulting und Data Science, aber auch neue Angebote wie Sustainability Engineering. "Der wichtigste Erfolgsfaktor waren aber mit Sicherheit unsere Mitarbeitenden, die jeden Tag neue kreative Lösungen für uns und unsere Kunden entwickelt haben."Das UnternehmenAls weltweit tätiger Innovationsdienstleister kreiert Zühlke neue Ideen und Geschäftsmodelle für Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Auf Basis neuester Technologien erschafft und transformiert Zühlke Dienstleistungen und Produkte - von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Darüber hinaus bietet der Zühlke Venture-Capital-Service Finanzierungen für Start-ups im Hightech-Bereich an.Zühlke wurde 1968 in der Schweiz gegründet und ist im Besitz von Partnern. Die 1300 Mitarbeitenden sind in Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, der Schweiz, Serbien sowie in Singapur tätig. 2020 erzielte die Zühlke Group einen Umsatz von 185 Millionen Schweizer Franken (168 Millionen Euro).Pressekontakt:Steffen SpendelSenior PR ManagerTel: +49 6196 777 54 451Mobil: +49 173 451 13 72Fax: +49 6196 777 54 54steffen.spendel@zuehlke.comOriginal-Content von: Zühlke Engineering GmbH, übermittelt durch news aktuell