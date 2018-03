Zühlke: Mit 1000 Mitarbeitern und Rekordumsatz ins Jubiläumsjahr

Eschborn (ots) - Die Zühlke Gruppe zieht ein positives Fazit ausdem Geschäftsjahr 2017 und blickt damit kurz vor ihrem 50. Jubiläumoptimistisch in die Zukunft. Der Umsatz des international tätigenInnovationsdienstleisters hat sich um 16 Prozent auf 138 MillionenEuro erhöht. Gleichzeitig konnte die Anzahl der Mitarbeitenden an denzwölf Standorten weltweit zum Jahresende 2017 auf über 960 gesteigertwerden. Dieses Wachstum und die Expansion sollen auch 2018weitergehen. Bereits heute beschäftigt die Zühlke Gruppe über 1000Mitarbeitende an insgesamt dreizehn Standorten.Zur weiterhin positiven Entwicklung soll auch ein neuer Standortin Hongkong beitragen, der am 1. März eröffnet wurde. Er ist nachSingapur der zweite in Asien. Fabrizio Ferrandina, CEO bei ZühlkeEngineering erklärt dazu: "Hongkong bietet als Drehplatz derFinanzbranche viele Chancen für uns. Gleichzeitig ist die Stadt auchein weiteres Tor zum asiatischen Markt, auf dem schon heute vieleunserer Kunden vertreten sind."Zühlke als wichtigster InnovationspartnerEinen wichtigen Grund für die positive Entwicklung des vergangenenJahres sieht Ferrandina darin, dass sich Zühlke bei vielen Kundenmittlerweile als wichtigster Innovationspartner etabliert hat: "Dabeibetreuen wir immer öfter Projekte mit entscheidender strategischerBedeutung." Zuwachs konnte das Unternehmen vor allem dank der immerweiter fortschreitenden Digitalisierung verbuchen. "Insbesondereunsere Kompetenzen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, bei ConsumerProducts und in der Medizinaltechnik werden immer stärkernachgefragt. Das gilt auch für unsere Angebote fürFinanzdienstleister."Wachstumstreiber in diesen Branchen waren vor allem Lösungen fürDigitalisierungsstrategien sowie das schnelle Austesten vonInnovationen mittels Prototypen bei den Nutzern, sei es in Bezug aufvernetzte Produkte, Plattformlösungen oder der Nutzung von SmartData. "Hier sehen wir auch weiterhin einen großen Bedarf am Markt."Für die Zukunft sieht Ferrandina die Zühlke Gruppe in ihremJubiläumsjahr gut gerüstet: "Wir haben im vergangenen Jahr unsereKompetenzen in vielen Zukunftsthemen wie Machine Learning, CyberSecurity, Blockchain und Mixed Reality deutlich ausgebaut. DiesenKurs werden wir 2018 weiterverfolgen, damit wir auch weiterhin dieDigitalisierung aktiv vorantreiben können."Das UnternehmenAls Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business-und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Fürsie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte,Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Ideeüber die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als1000 Experten mit der Erfahrung aus über 10.000 Projekten.Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in der Schweiz,Deutschland, Großbritannien, Hongkong, Österreich, Serbien, undSingapur präsent. 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 154Millionen Schweizer Franken (138 Millionen Euro; 121 Millionen GBP).Pressekontakt:Steffen SpendelSenior PR ManagerTel: +49 6196 777 54 451Mobil: +49 173 451 13 72steffen.spendel@zuehlke.comOriginal-Content von: Zühlke Engineering GmbH, übermittelt durch news aktuell