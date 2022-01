Zuddl: 13,35 Mio. USD in Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Alpha Wave Incubation und Qualcomm Ventures

Finanztrends Video zu Qualcomm



Boston und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -- Die Finanzierung wird Zuddl dabei helfen, die Produktentwicklung zu beschleunigen und weltweit zu wachsenZuddl (https://www.zuddl.com/), die All-in-One-Plattform für virtuelle und hybride Events, hat heute bekannt gegeben, im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Alpha Wave Incubation (AWI) 13,35 Mio. USD eingenommen zu haben. Die Runde wurde von DisruptAD, der Risikoplattform von ADQ, unterstützt und von Falcon Edge Capital und Qualcomm Ventures LLC verwaltet. Auch die bestehenden Investoren GrowX und Waveform Ventures haben sich daran beteiligt. Die eingeworbenen Mittel werden dazu verwendet, die Produktentwicklung zu beschleunigen und weltweit zu skalieren, insbesondere auf dem US-Markt.Zuddl wurde mitten in der Pandemie im Mai 2020 von Bharath Varma (https://www.linkedin.com/in/bharath-varma91/) und https://www.linkedin.com/in/vedharaju/Vedha Sayyaparaju (https://www.linkedin.com/in/vedharaju/) gegründet. Die aktuelle Finanzierungsrunde wird für die geografische Expansion, die Vergrößerung des Technologieteams und den weiteren Ausbau des Angebots verwendet. Zuddl ist seit seiner Gründung um das 30fache gewachsen und kann heute eine beneidenswerte Liste von Kunden vorweisen, zu denen unter anderem Fortune 100 und andere schnell wachsende Unternehmen wie Kellogg's, Microsoft, Dicks Sporting Goods, BYJU'S, Grant Thornton und NASSCOM gehören.„Das Wachstum von Zuddl ist darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen ihre virtuellen und hybriden Veranstaltungen anpassbarer gestalten und durchführen müssen. Die meisten unserer Kunden sind weltweit tätige Unternehmen mit Mitarbeiterin in unterschiedlichen Ländern. Ihre komplexen Anwendungsfälle können wir leicht lösen und gleichzeitig direkt für die Marke arbeiten", erklärte Bharath Varma, CEO und Mitbegründer von Zuddl. „Die Einbindung der Teilnehmer ist eine wichtige Säule jeder Veranstaltung, egal ob in persona oder virtuell. Mit Zuddl nutzen wir unsere Erfahrung, persönliche Veranstaltungen durchzuführen und Technologien zur Lösung von Einbindung und der Kapitalrendite bei Events einzusetzen. Während die Welt langsam zur Normalität zurückkehrt, hilft Zuddl den Unternehmen dabei, die Komplexität von virtuellen und hybriden Ereignissen zu abstrahieren und sich auf ihren Kern zu konzentrieren."Laut dem Forschungsunternehmen Grand View Research wird der Markt für virtuelle Veranstaltungen in den nächsten Jahren voraussichtlich um etwa https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-events-market24 % CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-events-market) wachsen. LinkedIn-Studien zufolge gehen Event-Vermarkter davon aus, dass in naher Zukunft über https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/resources/pdfs/virtual-events-a-new-reality-v4.pdf65 % der Veranstaltungen (https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/resources/pdfs/virtual-events-a-new-reality-v4.pdf) entweder in virtueller oder hybrider Form ablaufen werden.Was Zuddl von anderen abhebt, ist die Fähigkeit, ein hohes Maß an Flexibilität der Events und einer hervorragenden Einbindung der Teilnehmer zu bieten. Die Event-Organisatoren sind in der Lage, jedes Detail ihrer Veranstaltung schnell und selbstständig anzupassen. Zuddl erreicht die Teilnehmerbindung durch den Einsatz von Technologien, mit denen interessengesteuertes Networking gefördert wird und spielerische Elemente basierend auf Benutzeraktionen eingesetzt werden.„Nachdem die Unternehmen während der Pandemie gezwungen waren, ihre Veranstaltungen virtuell durchzuführen, entdecken sie nun die Vorteile des Hybrid-Modells. Zuddl geht mit seinem Hybrid-First-Modell ein einzigartiges Problem für Unternehmensveranstaltungen an – das Anpassen, Steuern und Engagement für virtuelle und hybride Veranstaltungen, ohne dass es für die Veranstalter kompliziert wird. Was Zuddl zum Vorteil gereicht, ist die Tatsache, dass sie aus der Veranstaltungsbranche kommen und die Realität nur zu gut kennen", so Anirudh Singh, Geschäftsführer von Alpha Wave Incubation.„Die Plattform von Zuddl für Hybrid-Events hilft Unternehmen dabei, Events mit größerem Engagement einfach anzupassen und zu verwalten", erklärte Varsha Tagare, Leiterin von Qualcomm Technologies, Inc. und Geschäftsführerin von Qualcomm Ventures. „Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, neue Anwendungen und immersive Erfahrungen für die Veranstaltungsbranche mit XR, AI und 5G zu ermöglichen."„Wir waren begeistert von der Vision, dem starken Know-how und der schnellen Umsetzung des Gründungsteams von Zuddl. Bharath und Vedha sind ein ausgewogenes und außergewöhnlich talentiertes Gründerteam. Ihr tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse von Veranstaltern, Referenten, Sponsoren und vor allem der Teilnehmer in Verbindung ihrem Ansatz, das Produkt in den Mittelpunkt zu stellen, hat Zuddl zu einem herausragenden Angebot in einer Branche mit vielfältigem Angebot gemacht", fügte Manu Rikhye, Partner bei GrowX Venture hinzu.Informationen zu Zuddl:Zuddl ist eine umfassende virtuelle und hybride Veranstaltungsplattform, die Unternehmen bei der Gestaltung immersiver Markenerlebnisse unterstützt. Große Unternehmen auf der ganzen Welt wie Google, Dicks Sporting Goods, Microsoft, Kellogg's und Grant Thornton setzen bei der Organisation ihrer virtuellen Veranstaltungen auf Zuddl. Weitere Informationen finden Sie unter www.zuddl.comInformationen zu Alpha Wave IncubationAlpha Wave Incubation (AWI) ist ein 300 Millionen USD teurer Venture-Fonds, der von DisruptAD, der Venture-Plattform von ADQ, unterstützt und von Falcon Edge Capital verwaltet wird. AWI beschäftigt ein engagiertes Team in London, Bengaluru und Abu Dhabi. Der Fonds investiert in technologiegestützte, disruptive Start-ups in Indien und Südostasien. Neben der Bereitstellung von Frühphasenkapital für herausragende Gründer bietet AWI Zugang zu einem unübertroffenen Angebot an Unterstützungsmechanismen für den Geschäftsaufbau. Gleichzeitig unterstützt es Unternehmen dabei, global zu expandieren und neue Märkte in der GCC/MENA-Region und auch außerhalb zu erschließen.Informationen zu DisruptADDisruptAD, die Venture-Plattform von ADQ, wurde ins Leben gerufen, um die Zukunft der Innovation zu beschleunigen. Die Plattform bietet produktive Inkubations-, Investitions- und kommerzielle Skalierungsmöglichkeiten für Technologie-Start-ups in einer hochmodernen Infrastruktur für ein digital dominiertes Zeitalter. DisruptAD zielt darauf ab, F&E voranzutreiben und das Potenzial des innovativen und unternehmerischen Ökosystems der Vereinigten Arabischen Emirate durch hochqualifizierte Technologietalente voll auszuschöpfen.DisruptAD bedient eine florierende Gemeinschaft von Gründern, Fondsmanagern, Inkubatoren und Beschleunigern, die weltweit disruptive Technologien aus Abu Dhabi aufbauen, unterstützen und skalieren.Informationen zu Falcon Edge CapitalFalcon Edge Capital ist ein diversifizierter, weltweit tätiger alternativer Vermögensverwalter, der 2012 von Rick Gerson, Navroz D. Udwadia und Ryan Khoury gegründet wurde. Falcon Edge verwaltet rund 4 Milliarden USD an Vermögenswerten auf öffentlichen und privaten Märkten. Falcon Edge hat Büros in New York, London und Bengaluru. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Anlageprodukten und -strategien, die eine Reihe von unterschiedlichen Anlageklassen, Themen und Regionen abdecken.Informationen zu Qualcomm VenturesQualcomm Ventures, handelnd durch Qualcomm Ventures LLC oder seine angeschlossenen Unternehmen, tätigt seit dem Jahr 2000 strategische Investitionen in Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, unsere Welt dramatisch zu verändern. Als globaler Investor wollen wir Unternehmern helfen, revolutionäre Unternehmen aufzubauen, die die Welt um uns herum umgestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.qualcommventures.com.Pressekontakt:Verbly Integrated CommunicationsHitheshitha Maheshhitu@verblyinc.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1721848/Zuddl_platform.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1721323/Zuddl_Logo.jpgPressekontakt:+91-8105266029Original-Content von: Zuddl, übermittelt durch news aktuell