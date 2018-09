Zuckerwerte vor einer Operation optimieren

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Baierbrunn (ots) - Menschen mit Diabetes sollten sich auf eineOperation besonders sorgfältig vorbereiten, um das Risiko fürKomplikationen zu senken. Denn bei erhöhten Blutzuckerwerten kommt esleichter zu Infektionen, Wunden heilen schlechter, und es bilden sichhäufiger Blutgerinnsel (Thrombosen), wie das Apothekenmagazin"Diabetes Ratgeber" schreibt. "Durch eine optimale Betreuung und guteZuckerwerte lassen sich Probleme aber meist vermeiden", sagt Dr.Thomas Werner, Chefarzt des Diabeteszentrums Bad Lauterberg.Im Idealfall sollte für die OP eine Klinik gefunden werden, dieeine Diabetesabteilung hat. Adressen von Kliniken mit zertifiziertenDiabeteszentren sind unter www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de zufinden (rechts auf "Zertifizierte Arztpraxen/Kliniken" klicken). Dr.Philipp Hoffmann, Diabetologe am Krankenhaus Sankt Gertrauden inBerlin, empfiehlt, sich möglichst den ersten OP-Termin am Morgengeben zu lassen. "Dann müssen Sie nicht so lange nüchtern bleiben,und der Blutzucker lässt sich besser einstellen."Wichtig ist, die Zuckerwerte schon vor dem Klinikaufenthalt zuoptimieren. Vor einer Operation sollte der Blutzucker-LangzeitwertHbA1c möglichst unter 8,5 Prozent (69 mmol/mol) liegen.Typ-2-Diabetiker, die Tabletten einnehmen, müssen diese meist ein biszwei Tage vor der Operation absetzen und bekommen vorübergehendInsulin. "Damit lässt sich der Stoffwechsel rund um die Operationbesser steuern", sagt Hoffmann.Damit das Klinikteam den Eingriff optimal vorbereiten kann, mussder Patient die Ärzte vorab über seinen Gesundheitszustand, dieDiabetestherapie und alle Medikamente, die er einnimmt, informieren.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.