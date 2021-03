Zuckerpreis: Der Aufwärtstrend hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Der Zuckerpreis befindet sich seit dem Corona-Zyklustief bei 0,09042 USD im vergangenen April in einem klaren Aufwärtstrend. Anfang Februar erreichte der Zuckerpreis beim Stand von 0,18184 USD das höchste Niveau seit März 2017. Damit hatte sich der Zuckerpreis in weniger als 11 Monaten in etwa verdoppelt. Durch diesen Anstieg lud der Rohstoff allerdings eine Menge Korrekturpotenzial auf sich, das in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



