"Zuckerkrankheit" auch bei Hund und Katze / Diabetes mellitus ist bei Katzen die häufigste hormonelle Erkrankung / Auch Hunde sind betroffen (FOTO)

Bonn (ots) -Die schlechte Nachricht zuerst: Etwa ein Prozent der Hunde undKatzen in Deutschland sind zuckerkrank - Tendenz steigend. Die guteNachricht: Frühzeitig erkannt, lässt sich die "Zuckerkrankheit" rechtgut therapieren. Wer die Symptome richtig deutet und rechtzeitig zumTierarzt geht, verhilft dem betroffenen Tier zu einem nahezubeschwerdefreien Leben.Ihr Hund oder Ihre Katze trinkt ungewöhnlich viel und setzt dabeihäufig Urin ab? Vielleicht will das Tier auch ununterbrochen fressen,nimmt aber gleichzeitig dabei ab? Das Fell wird stumpf, das Tierapathisch? Das alles sind ernstzunehmende Symptome, die auf eine derhäufigsten hormonell bedingten Krankheiten bei Hund und Katzehinweisen können: der Diabetes mellitus. Am häufigsten sind Tiere ander Schwelle des Seniorenalters betroffen. Tiere, die zu viel Speckauf den Rippen haben, sind ebenfalls Risikopatienten. Bei Hundenerkranken am häufigsten die Rassen Dackel, Beagle, Zwergschnauzer undPudel, aber auch größere Rassen wie Labrador Retriever oder GoldenRetriever sind betroffen. Bei Katzen sind Rassen wie Burmesenbesonders gefährdet.Diabetes ist nicht gleich Diabetes, da der Krankheitunterschiedliche Ursachen zugrunde liegen. Untersuchungen habengezeigt, dass 25 bis 50 Prozent der erkrankten Katzen unter einemreversiblen Diabetes leiden, der bei entsprechender Therapie nacheinigen Wochen wieder verschwindet. Voraussetzung ist einefrühzeitige Diagnose. Katzen leiden zu 80 Prozent an Diabetes Typ 2.Dann produziert der Körper zwar ausreichend Insulin, doch dieKörperzellen reagieren darauf nicht so, wie es notwendig wäre. Manspricht deshalb von einem relativen Insulinmangel.Einer der Hauptrisikofaktoren für Diabetes bei der Katze istÜbergewicht. Rund 60 Prozent der betroffenen Katzen sind adipös. Mitkonsequenter Diät und Bewegungsmotivation können Katzenhalter eineTherapie aktiv unterstützen. Mögliche Begleiterkrankungen wieHarnwegsinfekte, Zahn- oder Schilddrüsenerkrankungen müssen genausomedizinisch behandelt werden wie der Diabetes selbst.Hunde leiden ausschließlich am Diabetes Typ 1, Hündinnen erkrankenhäufiger als Rüden. Die Ursache für Typ 1 ist ein Insulinmangel, weildie insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse ihre Funktionverlieren. Es wird zu wenig Insulin gebildet, es herrscht somit einabsoluter Insulinmangel. Bei manchen Hunden greift das eigeneImmunsystem die Insulinzellen an, auch Erb- und Umweltfaktoren könneneine Rolle spielen. Ein Hund mit Diabetes mellitus hat außerdem einhöheres Risiko für Begleiterkrankungen, zum Beispiel eine Trübung derAugenlinse (Grauer Star) oder Veränderungen der Netzhaut des Auges.Die für den Tierhalter wahrnehmbaren Symptome für beideDiabetes-Typen sind für Hund und Katze nahezu gleich. Bei Verdachtwird der Tierarzt zunächst eine gründliche Untersuchung durchführenund die Blutzuckerwerte im Urin messen. Bei älteren Tieren sollte dasgrundsätzlich zur Vorsorgeuntersuchung dazu gehören. BeiRisikopatienten ist ein Blutglukose-Screening möglich. Diemedizinische Behandlung, sprich die regelmäßige Insulingabe, kann derTierhalter nach entsprechender Einweisung selbst übernehmen. DieTherapie kann mit speziellen Futtermitteln, die auch beim Tierarzterhältlich sind, unterstützt werden.Weitere Hintergrundinformationen finden Sie hier:http://ots.de/USYazyPressekontakt:Dr. Sabine Schüller, Tel. 0228 / 31 82 96,E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell