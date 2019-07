Zuckerfallen meiden: Selbst zubereiten ist Trumpf (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Baierbrunn (ots) -Zucker ist nicht nur in Schokolade, Gummibärchen und Kuchenenthalten, sondern auch in vermeintlich gesunden Speisen: "Zucker istein billiger Rohstoff. Deshalb verarbeiten ihn die Firmen gerne",erklärt die Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes Gesellschaft,Barbara Bitzer, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Er stecktwider Erwarten sogar in Fertigprodukten wie Pizza, Krautsalat undRotkohl." So enthält ein Glas Rotkohl mit 700 Gramm oft mehr als 70Gramm Zucker - das entspricht gut 23 Zuckerwürfeln. Die Alternative:"Selber kochen", rät Diätkoch Kay Herzke aus Berlin. Wer frischenRotkohl zubereitet und für etwas Süße einen Apfel mit Schalehineinreibt, hat im ganzen Topf nur rund zehn Gramm Zucker (dreiZuckerwürfel).Ein Fruchtjoghurt (250 Gramm) enthält oft um die 35 Gramm Zucker(zwölf Würfel). Herzke empfiehlt, eine Handvoll tiefgekühlter Beerenin Naturjogurt zu rühren, damit isst man 20 Gramm Zucker (siebenWürfel) weniger. In einer Portion (50 Milliliter) fertigenJoghurtdressing für den Salat stecken fünf Gramm Zucker (fast zweiWürfel). Wer das Dressing selbst herstellt - aus 40 Gramm Joghurt, jeeinem Teelöffel Olivenöl und Zitronensaft, Pfeffer, Salz und Kräutern-, halbiert dem Diätkoch zufolge die Zuckermenge. "Da steckt dann nurder natürliche Milchzucker drin", so Herzke.Im neuen "Diabetes Ratgeber" erklären Experten, warum Zucker dasRisiko für Diabetes und weitere Krankheiten erhöht - und welcheZucker besonders problematisch sind.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 7/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell