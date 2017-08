Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker hatversucht, Politiker des Deutschen Bundestags mit Falschaussagen zubeeinflussen. Damit geht die Zuckerlobby erneut gegengesundheitspolitische Initiativen vor, die einen Rückgang desZuckerkonsums zur Folge hätten. Seit Jahren fordern Mediziner imKampf gegen Übergewicht und Fehlernährung gesetzliche Maßnahmen wieWerbeverbote, eine verbesserte Nährwertkennzeichnung undSondersteuern für Zuckergetränke.- Lobbyverband der Zuckerindustrie versucht mit FalschaussagenPolitiker des Bundestags zu beeinflussen- foodwatch fordert Richtigstellung von Verbandschef Günter Tissen- Auch Spitzenpolitiker täuschen Öffentlichkeit mitFehlinformationen über ZuckerIn einem Rundschreiben vom 27. April 2017 erklärte derLobbyverband der Zuckerwirtschaft etwa, dass "die Deutschen heutenicht mehr, sondern eher weniger Kalorien aufnehmen als früher".Trotz Nachfrage durch die Verbraucherorganisation foodwatch konnteder Verband diese Aussage jedoch nicht belegen. Laut derErnährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ist dieKalorienaufnahme in Deutschland seit den 1960er-Jahren deutlichangestiegen, auch die EU-Kommission und die Organisation fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bestätigendies. foodwatch startete heute eine E-Mail-Aktion unterhttp://zucker.foodwatch.de, in der sie den Geschäftsführer derWirtschaftlichen Vereinigung Zucker, Günter Tissen, auffordert, dieFalschaussage nicht zu wiederholen und von den Internetseiten desVerbands zu löschen."Die Zuckerindustrie verhält sich wie früher die Tabak-Konzerne:Mit Falschaussagen werden die Gefahren der Produkte verschleiert undunliebsame politische Initiativen verhindert. Jetzt belügt die Lobbysogar Abgeordnete des Deutschen Bundestags, um ihr Geschäftsmodell zuverteidigen", sagte Oliver Huizinga, Leiter Recherche und Kampagnenvon foodwatch.foodwatch kritisierte, dass in der Debatte um Übergewicht undZucker zahlreiche Mythen verbreitet werden. Das trifft sowohl aufführende Vertreter der Lebensmittelwirtschaft als auch aufSpitzenpolitiker wie Bundesernährungsminister Christian Schmidt zu.foodwatch veröffentlichte heute ein Papier mit den sieben größten"Zucker-Mythen":Mythos 1: "Der Mensch hat einen Zuckerbedarf."Bundesernährungsminister Christian Schmidt behauptete in einerARD-Talkshow, dass "jeder Mensch Zucker" brauche. Tatsache ist: Esgibt keinen Bedarf, Zucker als Lebensmittel aufzunehmen. Dasmenschliche Gehirn benötigt zwar eine bestimmte Menge an Glukose amTag. Der Körper ist jedoch in der Lage, diese Glukose beispielsweiseaus Stärke aufzuspalten, die etwa in Brot und Nudeln enthalten ist.Mythos 2: "Zuckergetränke machen nicht dick."Zwischen dem Konsum zuckergesüßter Erfrischungsgetränke undÜbergewicht "besteht keine Kausalität", sagt dieWirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg). Das ist falsch:Es herrscht ein breiter wissenschaftlicher Konsens darüber, dass einerhöhter Konsum zuckergesüßter Getränke die Entstehung vonÜbergewicht fördert - sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern.Zahlreiche medizinische Fachgesellschaften teilen diese Auffassung,darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die British MedicalAssociation und die internationale Adipositas Gesellschaft "WorldObesity".Mythos 3: "Der Zuckerverbrauch ist konstant."Die Lebensmittellobby behauptet, dass die Absatzzahlen für Zuckerseit Jahrzehnten konstant seien. Deshalb könne Zucker gar keinewesentliche Ursache für den Anstieg von Übergewicht sein. Doch dasist nicht richtig: Zwar ist der Pro-Kopf-Verbrauch vonHaushaltszucker (Saccharose) seit etwa 1985 konstant bei 30 bis 35 kgim Jahr. Doch diese Statistik lässt andere Zuckerarten außen vor,darunter Glukose, deren Verbrauch sich in den vergangenen fünfJahrzehnten mehr als versechsfacht hat. Insgesamt ist derPro-Kopf-Verbrauch der Zuckerarten Saccharose, Isoglukose, Glukoseund Honig im Zeitraum von 1960 bis 2012 um mehr als 30 Prozentgestiegen.Mythos 4: "Ernährungsbildung ist das beste Mittel gegenÜbergewicht."Ernährungsbildung "schon im Kindesalter" sei "das besteGegenmittel" gegen Fehlernährung und die gesundheitlichen Folgen, soder Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Ähnlich äußertesich auch Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandsder Lebensmittelwirtschaft (BLL). Fakt ist: Nach Auswertungzahlreicher Studien kommt Professor Manfred James Müller, einer derVorstandssprecher des staatlich geförderten KompetenznetzesAdipositas, zu dem Schluss, dass mit Ernährungsbildung die Häufigkeitvon Übergewicht bei Kindern lediglich um ein Prozent gesenkt werdenkann. "Diese Strategie ist gescheitert, die steigende Zahl chronischKranker zeigt dies deutlich", folgert die Deutsche AllianzNichtübertragbare Krankheiten (DANK), ein Zusammenschluss aus 17medizinisch-wissenschaftlichen Fachorganisationen. Sie fordertstattdessen, eine gesunde Lebensweise zu erleichtern, beispielsweisedurch eine Änderung des Lebensmittelangebots, der Kennzeichnung oderdes Marketings an Kinder.Mythos 5: "Wir nehmen heute nicht mehr, sondern weniger Kalorienauf als früher.""Die Deutschen nehmen heute nachweislich nicht mehr Kalorien aufals früher", so Günter Tissen, Geschäftsführer der WirtschaftlichenVereinigung Zucker (WVZ). Daten der Ernährungsorganisation derVereinten Nationen (FAO) zeigen allerdings: Die Kalorienaufnahme inDeutschland ist seit den 1960er-Jahren deutlich angestiegen. Zudiesem Schluss kommen auch die EU-Kommission und die Organisation fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Mythos 6: "Lebensmittelsteuern zeigen nicht die gewünschteWirkung."Ist eine Zuckersteuer oder eine Hersteller-Abgabe auf überzuckerteGetränke ein Mittel gegen Übergewicht? Führende Politiker meinen"Nein". Die "Erfahrungen in anderen Ländern" zeigten, dass"Strafsteuern auf zucker-, fett- und salzhaltige Produkte bzw.Verbote keinen nachhaltigen Erfolg" hätten, so Gitta Connemann,stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Doch dasGegenteil stimmt: In Mexiko, Finnland, Berkeley oder auch Frankreichging der Zuckergetränke-Konsum nach Einführung einer Limo-Steuerzurück. In Ungarn änderten 40 Prozent der Hersteller nach Einführungeiner Steuer ihre Rezepturen. Es sei bewiesen, so die WHO, dass eine20-prozentige Sondersteuer einen etwa 20-prozentigen Rückgang imKonsum zur Folge hat.Mythos 7: "Jeder ist selbst für sein Gewicht verantwortlich. Werstaatliches Handeln fordert, hält die Verbraucher für unmündig""Verantwortung für seine Gesundheit hat jeder selbst", sagtBundesernährungsminister Christian Schmidt. Was logisch klingt, hateinen Haken: Wir leben in einer Welt, die dick macht. Es wird unserschwert, die gesunde Wahl zu treffen. Die frühere Generaldirektorinder WHO, Margaret Chan, hat dies in einer Rede im Jahr 2013 auf denPunkt gebracht: "Kein einziger Staat hat es geschafft, dieFettleibigkeits-Epidemie in allen Altersgruppen zu stoppen. Hiermangelt es nicht an individueller Willenskraft. Hier mangelt es ampolitischen Willen, sich mit einer großen Industrie anzulegen."Rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland - 23 Prozent derMänner und 24 Prozent der Frauen - ist laut Robert-Koch-Institutfettleibig (BMI über 30). Adipositas bei Kindern sowie Erwachsenenhat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen. Das verursachtnicht bloß individuelles Leiden der Betroffenen, sondern aucherhebliche gesamtgesellschaftliche Kosten: Allein durch Adipositasentstehen in Deutschland jährlich etwa 63 Milliarden EuroFolgekosten. Die WHO und die OECD sprechen von einer "globalenAdipositas-Epidemie". Ein Zusammenschluss von deutschenFachgesellschaften warnt vor einem "Tsunami chronischer Krankheiten",denn Adipositas erhöhe nachweislich das Risiko für die Entstehung vonzahlreichen chronischen Krankheiten, darunter Herzkrankheiten,Typ-2-Diabetes sowie diverse Krebsarten.Link:- E-Mail-Aktion an Zucker-Lobby: http://zucker.foodwatch.deQuellen und weiterführende Informationen:- Sieben Mythen zu Zucker und Übergewicht mit detailliertenQuellenangaben: www.zucker-mythen.foodwatch.de- E-Mail des Zuckerverbands an Abgeordnete desErnährungsausschusses im Bundestag sowie darauf folgenderSchriftwechsel mit foodwatch: www.tinyurl.com/y8fbrue6- Zucker Infodienst 02/2017 des Zuckerverbands:www.tinyurl.com/y8ycogltPressekontakt:foodwatch e.V.Dario SarmadiE-Mail: presse@foodwatch.deTel.: +49 (0)30 / 24 04 76 - 2 90Original-Content von: foodwatch e.V., übermittelt durch news aktuell