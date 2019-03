"Der Zucker-Detektiv" im Auftrag des Diabetes Ratgebers - Neuer kostenloser Extra-Newsletter gibt Antworten auf häufige und knifflige Fragen rund um die Blutzuckereinstellung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Baierbrunn (ots) -Ab sofort gibt es alle 14 Tage den neuen kostenlosen Newsletter"Der Zucker-Detektiv" von diabetes-ratgeber.de. Der aus demPrint-Magazin bekannte Diabetologe Dr. Dietrich Tews löst in jederAusgabe ein Zucker-Rätsel. Fragen sind zum Beispiel: "Frühschoppen:Warum steigt mein Blutzucker?" oder "Sofort bewusstlos bei einerUnterzuckerung: Was ist da passiert?"Diabetologe Dr. Dietrich Tews findet für fast jedes Problem eineLösung und hat für jedes Phänomen eine Erklärung. In dem neuenNewsletter kann man Antworten auf häufige und knifflige Fragennachlesen - und miträtseln.Hier geht´s zur Anmeldung: www.diabetes-ratgeber.net/NewsletterHintergrund:Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlagund erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.174.250 verkauftenExemplaren (IVW IV/2018) 2,78 Millionen Leser (AWA 2018). Neben derTitelgeschichte gibt es drei Ressorts: "Meine Gesundheit" stelltmedizinische Themen in den Mittelpunkt, etwa Folgeerkrankungen undneue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag" beinhaltetThemen aus den Bereichen Partnerschaft, Familie und Beruf. "Meinschönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik undReisen. Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Rezeptstrecke mitdiabetesrelevanten Informationen, etwa zu Kohlenhydratgehalt undKalorien. Eine wachsende Online-Community findet weiterführendeInformationen unter www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook undWhatsApp. In der Diabetes Ratgeber-Buchreihe sind bislangDiabetes-Kochbücher erschienen sowie die Kolumnensammlung "SeilersZucker" (www.dr-buchreihe.de).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell