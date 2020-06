ZuHauseUmDieWelt: KiKA reist an die Lieblingsorte der Kinder / KiKA-Sommer mit vielseitigen Mitmach- und Service-Angeboten (FOTO)

Erfurt (ots) - Jede*r hat einen Lieblingsplatz, an dem man sich rundum wohlfühlen, entspannen und Spaß haben kann. Ein besonderer Ort, den wir auch gerne mit der Familie und Freund*innen teilen. In verschiedenen Mitmach-Aktionen sind Kinder in ihren Ferien aufgerufen, ihre Lieblingsorte in diesem Sommer an KiKA zu senden.KiKA zeigt in den Sommerferien unter dem Claim #ZuHauseUmDieWelt (https://www.kika-presse.de/pressemitteilungen/1141) in Magazinen, Wissenssendungen und Doku-Formaten heimische Natur und ferne Länder. Urlaub ist in diesem Jahr für viele anders als sonst, doch auch Zuhause kann man Spaß haben, denn ganz besondere Wohlfühl-Orte liegen oftmals direkt vor der eigenen Haustür, beispielweise an einem See oder einem Berggipfel. Sie können aber auch in der Stadt liegen und ein Spielplatz, Freibad oder Park sein.Fotoaktion ab 26. Juni auf kika.deKinder sind dazu aufgerufen, bis zum 31. Juli ein Foto ihres Lieblingsortes an KiKA zu senden. Ausgewählte Einsendungen werden als Ausflugstipp für andere Familien auf https://www.kika.de/sommer/upload/lieblingsorte-mitmachen-100.html auf einer interaktiven Deutschlandkarte verortet. Auch die KiKA-Moderator*innen verraten hier ihren liebsten Ort in diesem Sommer. Unter allen Teilnehmenden verlost KiKA drei Spielpakete für zu Hause und Draußen. Fünf coole Lieblingsorte werden von Jess und Ben für " KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt (https://www.kika-presse.de/pressemitteilungen/1147) " besucht.Malaktion ab 10. Juli im "KiKA-Baumhaus"Auch Singa und Juri aus dem "KiKA-Baumhaus" (KiKA) sind neugierig und freuen sich ab dem 10. Juli auf selbstgezeichnete Bilder von den Lieblingsorten der Kinder. Die Bilder können per Post oder Upload auf kika.de an KiKA gesendet werden. Fünf Kinder, die aus allen Einsendungen gelost werden, dürfen sich auf einen exklusiven Videochat mit dem Moderationsduo freuen. Die schönsten Momente zeigt KiKA im "KiKA-Baumhaus".Alle Informationen zu den #ZuHauseUmDieWelt-Mitmachaktionen sowie exklusive sommerliche Zusatzangebote sind auf kika.de und kikaninchen.de zu finden.Weitere Informationen und einen detaillierten Programmüberblick finden Sie in der KiKA-Presselounge unter https://www.kika-presse.de/pressemitteilungen/1141 .Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4635760OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell