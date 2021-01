Zscaler Aktie: Zscaler erhält hohes Kursziel!

Der Cloud-Sicherheitsanbieter Zscaler Inc. (NASDAQ:ZS) ist einer der Hauptnutznießer der aufkommenden Techniktrends, die durch die COVID-19-Pandemie notwendig wurden. Needham-Analyst Alex Henderson bekräftigte ein “Strong Buy”-Rating für Zscaler und hob das Kursziel von $215 auf ein Street-High von $240 an.

Die Zscaler-These

Zscaler sieht eine sich beschleunigende Nachfrage, wobei das Unternehmen seine Netzwerkkapazität schnell skaliert und stark in die Vertriebsreichweite/Kapazität investiert, so Henderson in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



