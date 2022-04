Zscaler Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Zscaler, ein Unternehmen aus dem Markt "Systemsoftware", notiert aktuell (Stand 13:56 Uhr) mit 228.79 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zscaler entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Zscaler. Es gab insgesamt vier positive und zehn negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Zscaler daher eine "Sell"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Zscaler von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zscaler-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 269,12 USD. Der letzte Schlusskurs (228,79 USD) weicht somit -14,99 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 237,66 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,73 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zscaler ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Zscaler-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 31 Analystenbewertungen für die Zscaler-Aktie abgegeben. Davon waren 22 Bewertungen "Buy", 8 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Zscaler-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 326,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 42,75 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (228,79 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Zscaler somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.