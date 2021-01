Zscaler Aktie: Cybersecurity-Analyst erwartet starke Einnahmen!

Anbieter von Sicherheitslösungen für die Cloud waren einer der Nutznießer der COVID-19-Pandemie vor dem Hintergrund eines wachsenden Bedarfs an sicheren Anwendungen und Daten. Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) und Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) gehören zu den Cybersicherheitsanbietern, die diese Woche ihre Gewinnberichte veröffentlichen. Zscaler wird voraussichtlich am Mittwoch nach Börsenschluss die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlichen, und CrowdStrike wird am selben Tag auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung