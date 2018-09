Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Inkspire ist ein bahnbrechendes Gerät mit UV-LCD-Technologie, dieihm die achtfache Geschwindigkeit und neunfache Genauigkeit vonführenden DLP- und SLA-3D-Druckern verleiht.Der Inkspire von Zortrax (https://zortrax.com/) verwendetUV-LCD-Technologie, die mit Hilfe eines sehr hochauflösendenLCD-Displays mit ultravioletter LED-Hintergrundbeleuchtung ein Bildder Modellschicht auf die Oberfläche eines Photopolymers erzeugt.Dadurch fällt das Licht gleichmäßig auf die Oberfläche desPhotopolymers, sodass die gesamte Schicht sofort aushärtet. Diessorgt für ein sowohl schnelles als auch präzises Ergebnis.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746269/Zortrax_Inkspire.jpg )Bestehende Harzdrucker verwenden SLA (Stereoligraphie), bei derdie Schicht mit einem Laserstrahl gezeichnet wird, oder DLP (DigitalLight Processing), bei dem sie mit einem Digitalprojektor angezeigtwird. Der Haken: SLA ist präzise, aber langsam - und DLP ist schnell,aber weniger präzise. Mit Zortrax müssen Sie sich nicht mehr zwischenGeschwindigkeit oder Genauigkeit entscheiden."Ein einzelnes Pixel im Zortrax (https://zortrax.com/) Inkspiremisst 50 x 50 Mikron, die minimale Höhe der Schicht nur 25 Mikron.Der Drucker kann also Details erzeugen, die nur unter dem Mikroskopsichtbar sind", sagt Rafal Tomasiak, CEO von Zortrax."Die Schnelligkeit und Genauigkeit des Zortrax(https://zortrax.com/) Inkspire eröffnen neue Möglichkeiten in denBereichen Feinmechanik, Dentalimplantate und Juwelierarbeiten",ergänzt er.Der Arbeitsbereich des Druckers beträgt 74 x 132 x 175 mm, sodasser in einer bestimmten Zeitspanne präzisere Modelle erstellen kannals seine Konkurrenten.Der Zortrax (https://zortrax.com/) Inkspire geht auf dieAnforderungen von Designern ein, die präzise Prototypen undEnd-Druckerzeugnisse erstellen.Der Drucker eignet sich hervorragend für die Produktion in kleinenSerien. Jedes Modell hat die gleiche hohe Qualität und Genauigkeit,unabhängig davon, wie viele gedruckt werden, was die Produktivitäterhöht.Der Zortrax Inkspire soll im Herbst 2018 auf den Markt kommen und2699 US-Dollar kosten. Angaben, wo Sie Ihren Drucker kaufen können,erhalten Sie sich auf der Website und den Social-Media-Seiten vonZortrax.Informationen zum UnternehmenZortrax (https://zortrax.com/) ist ein polnisches Unternehmen, dasumfassende 3D-Drucklösungen anbietet. Das Unternehmen hat eine starkePosition auf dem Markt für 3D-Desktopgeräte aufgebaut und bietetaußerdem Druckmaterialien, Z-SUITE-Software und andere Tools für dieErstellung von Prototypen an. Die Geräte von Zortrax werden vonTausenden von Fachleuten auf der ganzen Welt eingesetzt, vonArchitekten über Ärzte bis hin zu Ingenieuren und Modedesignern,darunter Organisationen wie Bosch oder die NASA.Bildmaterial zu Zortrax Inkspire finden Sie hier(https://zortrax.com/press/inkspire/).Pressekontakt:jkedzierska@tailorsgroup.plMobil: +48-795-535-727Original-Content von: Zortrax, übermittelt durch news aktuell