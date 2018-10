Berlin (ots) -Der Verband der Zoologischen Gärten ist stolz darauf, Mitglied desKompetenzteams "Soziale Natur - Natur für alle" zu sein. Im Team sindrund 25 Einrichtungen und Verbände organisiert, deren Ziel es ist,die Rolle der Naturvielfalt für den Zusammenhalt und die positiveEntwicklung unserer Gesellschaft hervorzuheben und zu stärken. Unteranderem sollen alle Menschen Zugang zur Natur in geringererEntfernung zur Wohnung als bislang haben und Erlebnisse in und mitder Natur vermehrt in Bildungsprogramme einbezogen werden.Angesiedelt ist das Kompetenzteam in der UN-Dekade "BiologischeVielfalt"."Unsere 71 Mitgliederzoos in Deutschland, Österreich, der Schweizund Spanien bieten Natur für alle in Form von naturnahenErholungsräumen an, die insgesamt mehr als 1.800 Hektar Flächeumfassen - das entspricht 2.600 Fußballfeldern" sagt diestellvertretende Geschäftsführerin des Verbandes, Dr. Julia Kögler.Dass viele Menschen dieses Angebot gerne annehmen, belegen die rund40 Millionen Zoobesuche in jedem Jahr. "Wir freuen uns sehr, dassZoos von Menschen aller Gesellschaftsschichten so deutlich als Orteder "Sozialen Natur - Natur für alle" anerkannt werden", sagt JuliaKögler.Mehr Zahlen zur Akzeptanz der Zoos finden sie hier:https://www.vdz-zoos.org/p/254/Über den VdZDer Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlinist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter ZoologischerGärten mit Wirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zoo-Verband und gab denAnstoß zur Gründung des Weltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zumVdZ 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien.Zu den Schwerpunkten des VdZ gehören die Vertretung derMitgliederinteressen, die Kommunikation und Kooperation mit Behörden,Politikern, Wissenschaftlern, Verbänden und den Medien. Weiterhinunterstützt der Verband Natur- und Artenschutzprojekte, sowie Bildungund Forschung in Zoos.Pressekontakt:Sebastian Scholze, Leiter Kommunikation(sebastian.scholze@vdz-zoos.org; 0175-2731955)Original-Content von: Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), übermittelt durch news aktuell