Zoos benötigen hohe Standards / International Zookeeper Day am 4.10.: Ausbildung im Fokus

Berlin (ots) - Der Verband der Zoologischen Gärten und derBerufsverband der Zootierpfleger fordern anlässlich vonWelttierschutztag und International Zookeeper Day am 4. Oktober dieVerantwortlichen dazu auf, die Ausbildung für Tierpfleger zuüberdenken. "Wir wollen die hohen Standards unserer wissenschaftlichgeleiteten Zoos halten", sagt Volker Homes, Geschäftsführer desVerbandes der Zoologischen Gärten (VdZ). "Dazu gehört auch dieoptimale schulische Ausbildung des Nachwuchses. Denn letztlicherwarten die Öffentlichkeit und die Menschen, die uns rund 40Millionen Mal pro Jahr besuchen, dass wir unseren Tieren die bestenBedingungen bieten."Seit im Jahr 2003 die Ausbildungsverordnung für Tierpflegergeneralisiert wurde, sind die Anforderungen des Berufes deutlichgestiegen. "Wir kommen nach mehr als zehn Jahren nicht umhin zusagen, dass diese Generalisierung in unseren Augen ein Fehler war undist", sagt Homes. "Als wissenschaftlich arbeitende Zoos benötigen wirhohe Standards, erst recht in der Ausbildung. Das derzeitige Systemkann dies kaum erfüllen, weil eine Vertiefung der wichtigsten Fragenin der Haltung von Wildtieren nicht möglich ist."Mit der Neuordnung der Tierpflegerausbildung im Jahr 2003 fiel fürAuszubildende mit dem Berufswunsch "Zootierpfleger" dieSpezialisierung weg. Gravierender Unterschied: Statt drei Jahre imTheorieteil auf die komplexen Ansprüche der Wildtierhaltungvorbereitet zu werden, durchlaufen die Zootierpfleger nun zusammenmit den Auszubildenden der Sparten "Tierheim- undPensionstierpflege" und "Forschung und Klinik" eine zweijährigeallgemeine Ausbildung. Erst im dritten Ausbildungsjahr erfolgt dieSpezialisierung. "Somit kann unter dem Strich stehen, dass sich dieangehenden Zootierpfleger abgesehen von praktischen Einsätzen nur einJahr lang im Theorieteil mit der Vielfalt von Tieren aus allen Teilender Erde beschäftigen können, ehe sie dann sicher mit ihnen umgehenkönnen müssen", sagt Michael Rolfs, Inspektor im Naturzoo Rheine undVorstandsmitglied beim Berufsverband der Zootierpfleger (BdZ). "Wirstellen die Qualität dieser Ausbildung in Frage: Tierpfleger ist eintoller und nachgefragter Beruf, der ohnehin nicht mit enormen Summenvergütet wird - wir dürfen ihn nicht durch diese fehlgeleiteteAusbildungsausrichtung kaputt machen." Die mehr als 10.000Zootierpfleger, die seit 1993 an den vom BdZ organisierten Fort- undWeiterbildungen zu Zootierhaltungsthemen teilgenommen haben, zeigen,wie wichtig ihnen ein hoher Qualitätsstandard bei der Arbeit mit denihnen anvertrauten Tieren ist.Über den VdZDer Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlinist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter ZoologischerGärten mit Wirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zoo-Verband und gab denAnstoß zur Gründung des Weltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zumVdZ 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien.Zu den Schwerpunkten des VdZ gehören die Vertretung derMitgliederinteressen, die Kommunikation und Kooperation mit Behörden,Politikern, Wissenschaftlern, Verbänden und den Medien. Weiterhinunterstützt der Verband Natur- und Artenschutzprojekte, sowie Bildungund Forschung in Zoos.Über den BdZDer Berufsverband der Zootierpfleger (BdZ e.V.) wurde 1993gegründet. Der Verein versteht sich als Vertretung derdeutschsprachigen Zootierpfleger und hat aktuell über 1400 Mitgliederin Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Luxemburg undAustralien. Seit 2003 beteiligen sich Mitglieder des BdZ federführendan der Durchführung einer internationale Tagung für Zootierpfleger(ICZ - International Congress of Zookeepers) mit dem Ziel derbesseren Kommunikation und vor allem der Unterstützung undEntwicklung von weiteren regionalen Tierpflegerverbänden. Der BdZ istseit 2010 Mitglied des Weltzooverbandes (WAZA) und seit 2015assoziiertes Mitglied des Verbandes der zoologischen Gärten (VdZ).Pressekontakt:Sebastian Scholze, Leiter Kommunikation(sebastian.scholze@vdz-zoos.org; 0175/2731955)Michael Rolfs, Zooinspektor und Berufsverband der Zootierpfleger(0173/2663350)Original-Content von: Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), übermittelt durch news aktuell