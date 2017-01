Zooplus: Tierliebe bringt Rendite!

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

mögen Sie Tiere? Selbst Menschen, die mit Hunden oder Katzen eher wenig anfangen können, mögen Tiere und haben womöglich sogar welche. Beispielsweise Fische im Aquarium. Doch auch wenn Sie keine Tiere im Haushalt haben, verstehen Sie sicherlich, dass Tiere für viele Deutsche ein Hobby sind, für das man gerne auch mal etwas mehr Geld ausgibt. Damit es den kleinen Lieblingen an nichts fehlt, gibt es Webseiten wie zooplus. zooplus wurde 1999 gegründet und ist im Geschäftsfeld E-Commerce im internetbasierten Handel mit Heimtierprodukten im privaten Endkundengeschäft europaweit tätig. Die Produktpalette mit über 8.000 Produkten beinhaltet Tierfutter und Zubehör in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätskategorien. Neben Fremdmarkenprodukten werden auch die Eigenmarken Cosma, Smilla, Rocco und Catessy vertrieben.

zooplus ist hervorragend ins neue Geschäftsjahr gestartet und liegt bei der Erreichung seiner Ziele für 2016 voll im Plan. Dies spiegelt sich vor allem im Wachstum des Umsatzes um 26% auf rund 208 Mio € wider. Im besonders wichtigen Bereich Futter stieg der Umsatz um erfreuliche 31%. Ebenfalls positiv: In allen Ländern wurden erneut zweistellige Umsatzwachstumsraten erzielt. Wesentliche Ursache für diese Entwicklung war neben der Vergrößerung der Kundenbasis in allen geografischen Märkten die konstant hohe Rate in der Kundenloyalität und Wiederkaufsrate bestehender Kunden. Die Wiederkaufsrate lag auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Auch im Neukundenumsatz konnte zooplus erneut zulegen. Die Wiederkaufsrate und die Anzahl der Neukunden sind wesentliche Kerngrößen, die das nachhaltige Wachstum beeinflussen und im Fokus der Unternehmenssteuerung stehen. Der im Ausland erzielte Umsatzanteil stieg dabei auf 74% an, nach 71% im Vorjahr. zooplus profitierte von Skaleneffekten und Effizienzgewinnen in allen wichtigen operativen Bereichen. Die Aufwendungen für Kundenakquisition und Marketing bezogen auf die Umsatzerlöse konnten von 1,8 auf 1,6% reduziert werden. Als Ergebnis dieser Effekte stieg das Vorsteuerergebnis von 1,6 auf 2,9 Mio €. Wie zuletzt soll der Hauptfokus auch in den kommenden Quartalen auf dem Umsatzwachstum liegen, um die strategische Marktposition auszubauen.

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung erhöhte der Vorstand die Umsatzprognose auf 875 Mio €. Wir erwarten eine überdurchschnittliche Kursentwicklung. Das liegt vor allem am starken Umsatzwachstum. Zwar ist die Aktie auch schon ambitioniert bewertet, doch können sich risikobewusste Anleger die Aktie von zooplus getrost ins Depot legen: So lange die Kunden zufrieden sind, dürfte es auch für die Aktie nach oben gehen. Eine Dividende gibt es zwar nicht, doch überzeugt der Wert anderweitig. Zugreifen!

