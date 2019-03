Zoomlion verstärkt Fokus auf Ingenieurinnen

Finanztrends Video zu



Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science& Technology Co., Ltd. (Zoomlion), Chinas führenderMaschinenhersteller, verstärkte anlässlich der Feierlichkeiten desUnternehmens zum Weltfrauentag am 8. März den Fokus auf seineIngenieurinnen und Technikerinnen.Zoomlion, das sich in der Schwermaschinenindustrie diemarktführende Position sichern möchte, verfolgt u.a. das Ziel, eingleichberechtigtes Arbeitsumfeld zu schaffen und Frauen imTechnikbereich zu fördern, deren Talent, Stärke und Ausdauererheblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben.Fu Ling, 52 Jahre alt, gilt als Leitfigur für Baumaschinentechnikin China und ist eine der vielen Ingenieurinnen bei Zoomlion, durchderen Arbeit chinesischen Maschinen auf internationaler Ebene zuGlanz verholfen wird. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen,einschließlich 32 nationaler Erfindungspatente, davon eines inDeutschland, und hat zwei Industrie- sowie nationale Standardseingeführt.2018 unterbreitete Fu beim der 27. Jahreskonferenz des ISO/TC96Technischen Komitees einen Vorschlag für neue internationaleStandards im Bereich Turmkrane, was der erste Standard war, der aufeine chinesische Fachkraft zurückgeht. Zoomlions wegbereitendeinternationale Standardisierung für Krane hat der chinesischenBaumaschinenbranche weltweit zu mehr Ansehen verholfen.She Lingjuan, eine 32-jährige Ingenieurin für Materialermüdung imCenter Research Institute von Zoomlion, arbeitete an vordersterFront, um die Maschinen von Zoomlion sicher und zuverlässig zumachen. Sieben Jahre lang meisterte sie die scheinbar unmöglicheAufgabe, eine pünktliche Lieferung sicherzustellen. So führte sieinnerhalb von nur zwei Tagen 85.000 Materialermüdungstests durch, dieden strengen Zertifizierungsstandards der Europäischen Union genügtenund gleichzeitig der straffen Terminfrist von Kunden gerecht wurden."Im Wesentlichen muss ich als Ingenieurin für Materialermüdung eingutes Verständnis der Theorien zur Ermüdungszuverlässigkeit haben undeine schnelle Analyse von strukturellen Problemen samt Lösung liefernkönnen. Das ist eine hohe Verantwortung. Ich bin sehr stolz darauf,der Zoomlion-Familie anzugehören und mit Menschen arbeiten zu dürfen,die mich zur kontinuierlichen Verbesserung anhalten und entsprechendmotivieren", erklärt She.Neben Materialermüdung und Zuverlässigkeitsforschung befasst siesich auch mit der Einführung intelligenter Technologien, um ihreArbeit zu verbessern.Laut Stand von 2019 beschäftigt Zoomlion 298 Ingenieurinnen, was30,5 % aller Ingenieure ausmacht. Ingenieurinnen zeichnen sich vorallem durch kreatives Denkvermögen und Ausdauer aus und fördernprofessionelle Arbeitsweisen.Weitere Informationen finden Sie auf http://en.zoomlion.com/.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/836276/Zoomlion_VP_Fu_Ling.jpgPressekontakt:Tian Zhang925769034@qq.com+86-731-8892-3810Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell