Zoomlion veröffentlicht erste Erklärung zur Sicherheit von Turmkranen, in der verbesserte Sicherheitsstandards gefordert werden

Xiong'an New Area, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (Zoomlion), ein führender chinesischer Hersteller von Bau- und Schwermaschinen, hat während des 2020 Zoomlion Xiong'an Construction Convention and Tower Crane Safety Summit am 14. September 2020 in Xiong'an New Area, einem neuen Gebiet auf Staatsebene in der Nähe der chinesischen Hauptstadt Peking, die weltweit erste Sicherheitserklärung für Turmkrane veröffentlicht und zur branchenweiten Beteiligung an der Erhöhung der Sicherheitsstandards von Turmkranen eingeladen.Guo Xuehong, Vizepräsident von Zoomlion, bemerkte in der Eröffnungsrede, dass es als führendes Unternehmen der Hebezeugindustrie für den Bausektor in der Verantwortung von Zoomlion liegt, eine sichere, qualitativ hochwertige und nachhaltige Entwicklung der Turmkranindustrie zu fördern.Die Sicherheitserklärung für Turmkrane spezifiziert 11 Kernnormen in den vier Bereichen Steuerungssicherheit, Konstruktionssicherheit, Sicherheit in extremen Umgebungen und Sicherheit für Arbeiten in der Höhe, einschließlich einer Prüflast, die die europäischen Normen übertrifft, Drahtseilbruchfestigkeitskapazität, Steuerung digitaler Sicherheitsvorrichtungen und vieles mehr.Bis zum 14. September hat die Gesamtlieferung der Baumaschinenausrüstung von Zoomlion 10 Milliarden Yuan (1,47 Milliarden US-Dollar) überstiegen, im Vergleich zu 2019 drei Monate früher. Das unterstrich Zoomlions Position als Nr. 1 auf dem globalen Turmkranmarkt sowie sein starkes Engagement für hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards."Zoomlion bietet mit zwei Plattformen - der Zoomlion-Plattform für das Sicherheitsmanagement und der Plattform für die Produktlieferung - sowie zwei Stützpunkten, dem Stützpunkt für Turmkrane und Bauaufzüge und dem Xiong'an-Schulungsstützpunkt, umfassende Unterstützung für den Bau des Xiong'an New Area", so Tang Shaofang, Vizepräsident von Zoomlion und General Manager der Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. "Gegenwärtig werden über 80 Prozent der Turmkrane, die bei verschiedenen Bauprojekten in Xiong'an eingesetzt werden, von Zoomlion geliefert.""Mit der Sicherheitserklärung für Turmkrane verpflichtet sich Zoomlion zu einer sicheren und positiven Entwicklung der Branche. Wir sind bestrebt, andere zu ermutigen, die Sicherheit zu schätzen und sowohl die Qualitäts- als auch die Sicherheitsstandards kontinuierlich zu verbessern", so Yu Lekang, stellvertretender Generaldirektor der Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company.Über ZoomlionZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. wurde 1992 gegründet. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Geräte herstellt und Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute über 600 Spitzenprodukte aus 56 Produktlinien, die zehn Kategorien abdecken.Pressekontakt:Tian Zhang925769034@qq.com+86-731-8892-3810Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell