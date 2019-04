Zoomlion präsentiert auf bauma 2019 die weltweit erste hybride Fahrmischer-Betonpumpe

München (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science &Technology Co., Ltd. (Zoomlion), stellt auf der bauma 2019 in München(Deutschland) 43 Produkte in sechs Hauptkategorien aus. Ungefähr 70 %der unter dem Motto "Local Presence Better Life" ausgestelltenProdukte werden in Europa mit lokalisierten Technologien und Designshergestellt.Im Rampenlicht stehen Zoomlions Betonmaschinen. Mit dem MK28E hatZoomlion CIFA die weltweit erste hybride Fahrmischer-Betonpumpeentwickelt. Für den 3D-Betondruck hat Zoomlion M-Tec eine neuartigeDuomix-Connect-Technologie entwickelt.Als führendes Unternehmen der Baumaschinenbranche legt Zoomlionbei der Entwicklung innovativer Technologien und beim Design neuerProdukte schon immer großen Wert auf Nachhaltigkeit. Der MK28E unddie Duomix-Connect-Technologie sind aus Zoomlions lokalisierterStrategie in Europa hervorgegangen. Zoomlion ist bestrebt, für seineKunden einen Mehrwert zu schaffen. Bei der Entwicklung hochmodernerProdukte arbeitet es daher eng mit seinen Tochterunternehmenzusammen.Nachhaltige BetonmaschinenDer MK28E ist Zoomlions Zugpferd auf der bauma 2019. DieseWeltneuheit, eine hybride Fahrmischer-Betonpumpe, wurde von ZoomlionCIFA entwickelt - der einzige Hersteller, der nachhaltige Produktefür Betontransport und -pumpen mit hybridem Antrieb liefert.Die hybride Fahrmischer-Betonpumpe MK28E gehört zur Energya-Seriemit hybridem Diesel-Elektro-Antrieb. Dabei wurden Hybrid- undKohlefasertechnologien nahtlos kombiniert, um optimale Leistungbereitzustellen. Einem hohen Maß an Nachhaltigkeit und Funktionalitätstehen niedriger Kraftstoffverbrauch und leiser Betrieb gegenüber.Die Mischertrommel des Fahrzeugs kann bei ausgeschaltetemDieselmotor betrieben werden. Beim Laden von Beton in einem Mischwerkoder Entladen auf der Baustelle und Abpumpen reicht der Antrieb durchden Elektromotor mit Lithium-Ionen-Batterie.Das beim MK28E verbaute Kohlefasermaterial bedeutet eineGewichtersparnis für weniger Energieverbrauch während des Transports.Der umweltfreundliche MK28E wird bereits in vielen Ländern verkauft,darunter Norwegen und Finnland.Zoomlions M-Tec ist ein innovativer Hersteller von Maschinen imTrockenmörtelsektor und hat unter anderem den weltweit ersten Mischerund das erste mobile Trockenmörtelsilo hervorgebracht. Ebenfallsführend ist es beim 3D-Betondruck, beliebt wegen seiner hohenDruckfestigkeit und ausgezeichneten Baueigenschaften.Duomix-Connect is Zoomlion M-Tecs allerneuste technologischeErrungenschaft. Sie wurde für den 3D-Betondruck mit analogen sowiedigitalen Schnittstellen entwickelt. Sie gewährleistet eine stabileMörtelqualität und -konsistenz und ermöglicht eine genaue Regelungder Konstruktionsgeschwindigkeit.Die Technologie kommt bei 3D-Betondruckprojekten im mehr als 10Ländern zum Einsatz.Informationen zu ZoomlionZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion)wurde 1992 gegründet und ist ein führendes Maschinenbauunternehmen,das Maschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. DasUnternehmen vermarktet fast 800 innovative Produkte aus 49Produktreihen in neun Hauptkategorien. Zoomlion ist das erstechinesische Baumaschinenunternehmen, das sowohl an der Börse inShenzhen als auch in Hongkong notiert ist.Weitere Informationen finden Sie unter http://en.zoomlion.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/858875/1.jpgPressekontakt:Tian Zhang925769034@qq.com+86-731-8892-3810Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell