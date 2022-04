Zoomlion: Mit grüner, intelligenter Fertigung in eine nachhaltige Zukunft

Changsha, China (ots/PRNewswire) -Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK), ein führender Hersteller von High-End-Geräten, unterstützt den Tag der Erde 2022 mit konkreten Initiativen für die grüne Entwicklung der Baumaschinenindustrie. Als Reaktion auf Forderungen nach mutigen, innovativen und breit angelegten Maßnahmen für den Planeten übernimmt Zoomlion die Führung bei der Entwicklung umweltfreundlicher, energieeffizienter Produkte und beim Bau nachhaltiger Fabriken, um eine grünere Zukunft für alle mitzugestalten.Die Baumaschinenindustrie revolutioniert ihre industrielle Struktur mit fortschrittlichen Technologien, um zu einer grünen, intelligenten und nachhaltigen Entwicklung zu gelangen. Als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit hat Zoomlion ein umfassendes Portfolio neuer Energieprodukte wie Bagger, Betonmaschinen und Hubarbeitsbühnen (AWP) entwickelt und hergestellt und gleichzeitig neue Energieanwendungen in die Produkte integriert.„Die grüne Transformation ist ein wichtiger Trend bei Baumaschinen, und China hat sich verpflichtet, seine „Dual Carbon"-Ziele zu erreichen. Zoomlion hat eine umweltfreundliche Entwicklungsstrategie ins Leben gerufen, die alle Ressourcen nutzt, um die Entwicklung für alle wertzuschätzen und zu fördern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, und wir haben umweltfreundliche und nachhaltige Maßnahmen für den gesamten industriellen Prozess entwickelt und umgesetzt, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Betrieb und Management umfassen", erklärte Fu Ling, Chefingenieur und Vizepräsident von Zoomlion.Ein Highlight der neuen Energieproduktpalette von Zoomlion sind die Hubarbeitsbühnen (AWP). Mit einem Produktportfolio, das eine Reichweite von vier bis achtundsechzig Metern abdeckt, bietet Zoomlion jetzt die umfassendste AWP-Modellpalette in China. Außerdem hat Zoomlion eine 40 Meter hohe elektrische Hubarbeitsbühne entwickelt, die höchste der Welt.Die mit neuen Energien betriebenen AWP von Zoomlion bieten führende Vorteile beim Umweltschutz und der Reduzierung von CO2-Emissionen und garantieren gleichzeitig Betriebsfähigkeit und größere Sicherheit. Im Jahr 2021 machten neue Energiemodelle 60 Prozent des AWP-Umsatzes aus. Sie wurden in 58 Ländern und Regionen verkauft und werden in 18 Highend-Märkten eingesetzt. Für eine verbesserte Produktionseffizienz und Skalierbarkeit hat Zoomlion erstklassige intelligente Fabriken für mit neuen Energien betriebene AWP eingerichtet.Darüber hinaus hat das Unternehmen vier elektrische AC-Scheren-Hubarbeitsbühnen (AC, AC-Li, HA und HA-Li) sowie das Produkt mit dem höchsten geraden Ausleger der Welt auf den Markt gebracht, das jetzt in Serienbestellungen verfügbar ist.„Mit Blick auf die Zukunft wird Zoomlion seine Lokalisierungsstrategie auf internationalen Märkten beschleunigen und weiter an technologischen Innovationen arbeiten, um eine grüne Entwicklung voranzutreiben. Auf diese Weise werden wir der Welt helfen, ihre Ziele zur Senkung der Kohlenstoffbelastung mit Produkten zu erreichen, die sich durch Qualität und Leistung auszeichnen und eine wirklich nachhaltige Zukunft aufbauen", fügte Fu Ling hinzu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806957/image.jpgPressekontakt:Chengkun Liu,86-731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell