Zoomlion glänzt in Übersee im ersten Halbjahr 2021 dank starker Produktleistung und Lokalisierungsstrategie

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) meldet ein robustes Wachstum auf dem internationalen Markt in der ersten Jahreshälfte 2021 und erzielt gegen den Trend große Erfolge in wichtigen Märkten. Das Unternehmen hat größere Aufträge für Bau- und Landmaschinenausrüstungen in wichtige Märkte in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Südostasien und Afrika exportiert, wo große lokale Bauprojekte laufen.Im April deckten acht Einheiten von Zoomlions Großturmkranen TC8039-25 erfolgreich das Dach des Lusail-Stadions, in dem die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM) ausgetragen wird. Das Stadion stellte Weltrekorde für ein Seilnetzdach-Einzelgebäude mit der größten Spannweite und dem größten Kragarmabstand im Netzsystem sowie der größten Membranstruktur mit 45.000 Quadratmetern auf.Laut einem Zoomlion-Vertreter ist das tropische Wüstenklima in Katar mit hohen Temperaturen, starken Winden und staubigem Wetter eine Herausforderung für Turmdrehkrane, und die Installation von Stahlkonstruktionen in einer Höhe von 70 Metern war zweifellos wie ein "Tanz auf Messers Schneide".Im März hat Zoomlions Raupenkran ZCC9800W erfolgreich mehrere Installationen von Windturbinengeneratoren in einer Höhe von 120 bis 150 Metern für ein Windkraftprojekt in Vietnam durchgeführt. Zoomlion bietet lokalisierte Dienstleistungen an und hat sogar die Sprache des Bildschirms, der Tasten, der Kranskala und des Betriebshandbuchs auf Vietnamesisch umgestellt, um es dem Kunden leichter zu machen. Ein technisches Serviceteam reiste ebenfalls dorthin, um Bediener zu schulen.Im April schickte Zoomlion 100 Einheiten von Erdbewegungsmaschinen in die Länder der Belt and Road Initiative (BRI) in Südostasien, die zu verschiedenen Infrastrukturbauprojekten beitragen werden.Das Unternehmen unterzeichnete auch mehrere Aufträge in europäischen und nordamerikanischen Märkten, wo die Nachfrage nach Geräten für grüne Energie aufgrund der jüngsten strengeren Emissionsanforderungen stark gestiegen ist. Die hochgelobten Elektro-Hubarbeitsbühnen von Zoomlion mit ihren Vorteilen wie lange Betriebszeiten, schnelles Aufladen, geringes Gewicht und Geräuschfreiheit verzeichneten Verkaufsspitzen. Das Unternehmen arbeitet unermüdlich an der Entwicklung und Herstellung von Produkten für Hubarbeitsbühnen mit grüner Energie.Informationen zu ZoomlionDas 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (01157.HK) ist ein High-End-Ausrüstungshersteller, der technische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute mehr als 568 Spitzenprodukte aus 70 Produktsparten, die zehn wichtige Kategorien abdecken.Für weitere Informationen besuchen Sie Zoomlion (http://www.zoomlion.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1560776/image_1.jpgPressekontakt:Tian Zhang925769034@qq.com+8673188923810Original-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell