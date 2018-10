Zoomlion feiert bei der vierten jährlichen Tech Innovation Convention technologische Errungenschaften und 26-jähriges Firmenbestehen

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science& Technology Co., Ltd. (Zoomlion), einer der führenden chinesischenBaumaschinenhersteller, feiert sein 26-jähriges Bestehen und stelltbei der vierten Technology Innovation Convention, die am Stammsitzvon Zoomlion in Changsha, China, stattfindet, die technologischenErrungenschaften und Durchbrüche des Unternehmens und die Forschervor, die an vorderster Front daran arbeiten, die wissenschaftlicheEntwicklung voranzutreiben."Zoomlion hat sich, von der ersten Pumpe bis hin zu einemPortfolio von 800 Produkten in 49 Produktreihen und neun Kategorien,von einer Werkstattfabrik zu einem internationalen Unternehmen mitProduktionsstätten auf der ganzen Welt entwickelt. Wir sind in denvergangenen 26 Jahren zu einem der führenden Hersteller vonHigh-End-Baumaschinen und Geräten auf dem Weltmarkt aufgestiegen",sagt Zhan Chunxin, Chairman und CEO of Zoomlion. "Zoomlions Stärkeist die technologische Innovation, und wir werden kontinuierlichhochwertige, intelligente Produkte entwickeln, die technologischeBarrieren durchbrechen und die Erwartungen unserer Kundenübertreffen".Im ersten Halbjahr 2018 hat Zoomlion seine Fähigkeiten in denBereichen Big Data und Smart Technologies für die Entwicklung derFahrzeugkranserien ZTC251 und ZTC800 eingesetzt, die Fehlerdiagnoseper Fernüberwachung und mobile App-Steuerung möglich machen und vonKundenseite hoch gelobt werden, da sie erhöhte Sicherheit,verbesserte Genauigkeit und hohe Arbeitseffizienz bieten.Zoomlion priorisiert die technologische Innovation und setztstrategisch auf hohe Entwicklungsgeschwindigkeit. Der Gesamtumsatzbei Baumaschinenprodukten liegt laut erstem Halbjahresbericht 2018bei mittlerweile 13,592 Mrd. RMB (2,03 Mrd. USD), eine Steigerung von61,15% gegenüber dem Vorjahr.Die innovationsgetriebene Produktentwicklungsstrategie desUnternehmens hat mehrere Weltrekord-Produkte hervorgebracht, unteranderem den 2.000-Tonnen All-Terrain-Kran mit der höchstenTragfähigkeit, die fahrgestellmontierte, mit 101 Meter höchste undmit Glasfaserkarbonarm ausgestattete Betonpumpe, dasFeuerwehrfahrzeug mit der höchsten Hebebühne, den größtenHammerhead-Turmkran, und Chinas ersten 3.200-Tonnen Raupenkran.Zoomlion hat im Zuge seiner Umstellung auf Smart Manufacturing dieTechnologien Internet der Dinge, Big Data und Mobilfunknetzeintegriert, um Produkte zu entwickeln, die intelligentere Funktionenund Dienste bieten, und das Geschäftsmodell des Unternehmens vomGerätehersteller zum Fertigungsdienstleister neu strukturiert.Informationen zu ZoomlionDas 1992 gegründete Zoomlion Heavy Industry Science & TechnologyCo., Ltd. ist ein Ausrüstungshersteller im High-End-Segment, derBaumaschinen, Landmaschinen und Finanzdienstleistungen integriert.Das Unternehmen bietet mittlerweile rund 800 hochmoderne Produkte aus49 Produktlinien in neun Hauptkategorien an. Zoomlion ist der erstechinesische Baumaschinenhersteller, der sowohl an der Börse inShenzhen als auch in Hongkong notiert ist. http://en.zoomlion.com/Pressekontakt:Tian Zhang+86-731-8892-3810925769034@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell