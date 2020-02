Zoomlion ergreift Maßnahmen zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus (Covid-2019)

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science andTechnology Co (01157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Maschinenund Landmaschinen, hat nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Covid-19umgehend ein Präventions- und Kontroll-Team unter Leitung von President ZhanChunxin aufgestellt. Es koordiniert Spenden, hilft beim Bau vonNotfallkrankenhäusern und kümmert sich um die Sicherheit am Arbeitsplatz fürrückkehrende Mitarbeiter.Bau von Notfallkrankenhäusern und Spende von MedizinbedarfAls Reaktion auf den Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat Zoomlion sofort einEinsatzteam zusammengestellt, dem Dutzende Ingenieure und Maschinenführerangehören. Es hat 240 Maschinen und Anlagen bereitgestellt, darunterErdbewegungsmaschinen, mobile Kräne, Betonmaschinen und Arbeitsbühnen. Seit dem23. Januar beteiligt sich Zoomlion am Bau von Krankenhäusern in ganz China,einschließlich Wuhan, Hunan, Shenzhen, Henan, Guangxi und Tianjin. DasUnternehmen hat außerdem Medizinbedarf für die Katastrophenhilfe gespendet.Bis zum 18. Februar hat Zoomlion mehr als 3 Millionen medizinischeSchutzausrüstungsartikel gekauft und mehr als 2,6 Millionen Sanitätsartikelgespendet.Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit rückkehrender MitarbeiterMit Abschwächung der Coronavirus-Epidemie kehren seit dem 5. Februar dieMitarbeiter nach und nach an ihre Arbeitsplätze zurück. Mittlerweile kommen 70 %der Mitarbeiter wieder zur Arbeit, und die globale Produktionskapazität wurdeauf 60 %-80 % hochgefahren.Vor der Rückkehr der Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz hat Zoomlion einInfektions- und Kontroll-Team und einen Arbeitsrückkehrplan aufgestellt, um dieGesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sicherzustellen. ZurInfektionsbekämpfung desinfizieren Spezialmannschaften zwei Mal täglich dieBüros, Produktionshallen und Anlagen sowie Fahrwege, Schlafsäle und Kantinen imIndustriepark. Die Temperatur der Mitarbeiter wird regelmäßig geprüft, um einenAusbruch zu verhindern. Die gesamte Belegschaft erhält Schutzausrüstung wieMasken, die rund um die Uhr getragen werden müssen. Für Mitarbeiter, die erstspäter an den Arbeitsplatz zurückkehren können, wurden geeignete Maßnahmen fürdie Heimarbeit getroffen.Strenge Präventions- und Kontrollmaßnahmen liefern die beste Voraussetzung füreinen geordneten Betriebs- und Produktionsablauf.Informationen zu ZoomlionZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK), wurde 1992gegründet und ist ein führendes Maschinenbauunternehmen, das Maschinen,Landmaschinen und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vermarktetmehr als 460 innovative Produkte aus 55 Produktreihen in zehn Hauptkategorien.Weitere Informationen finden Sie unter http://en.zoomlion.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093524/Zoomlion_Takes_Steps_to_Combat_the_Novel_Coronavirus__Covid_2019__Outbreak.jpgPressekontakt:Tian Zhang+86-731-8892-3810925769034@qq.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/101692/4526960OTS: ZoomlionOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell