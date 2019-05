Zoomlion (Shenzhen: 000157) installiert Chinas höchstes Flügelrad und bricht zwei Wochen alten Rekord

Yangzhou, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science& Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (Shenzhen: 000157) hat den Rekordfür Chinas höchstes Flügelrad gebrochen, der erst vor zwei Wochenaufgestellt wurde. In Yangzhou wurde kürzlich ein neuer Rekordaufgestellt, als die Betreiberteams von Zoomlions Raupenkran ZCC9800Win einer Rekordhöhe von 152 Metern ein Flügelrad installierten.Dadurch wurde der vorherige Rekord von 140 Metern gebrochen, der zuBeginn des Monats aufgestellt wurde.Auf einer Höhe von 152 Metern ist das neu installierte Flügelradder höchste flexible Stahlflügelturm in China und wird zur Leistungder 46 Türme des Yangzhou Windparkprojekts beitragen, die sichinsgesamt auf 100 Megawatt beläuft."Das kürzlich installierte Flügelrad, das aktuell die größteWindturbine in China ist, stellt eine neue Herausforderung fürunseren Raupenkran dar, der für den Betrieb in schwierigem Geländekonzipiert ist. Das Ergebnis ist nicht nur ein Beleg für dieunglaublichen Fertigkeiten des Technikteams und unseresVor-Ort-Serviceteams, sondern auch für die Funktionalität undQualität unserer Maschinen", so Zhiwei Luo, Manager von ZoomlionCrawler Crane.Der Raupenkran ZCC9800W, entworfen für einzigartige und komplexeIngenieurprojekte, zählt zu den fortschrittlichsten seiner Art aufdem Markt. Das leichte und modulare Design ist mechanisiert undbietet somit ultimative Vielseitigkeit. Ebenfalls kann erauseinandergebaut und in mehrere Segmente unterteilt werden, um denTransport über verschiedene Straßen bzw. durch unterschiedlichesGelände zu erleichtern, woraufhin er vor Ort wieder zusammengebautwerden kann.Der IoT-fähige ZCC9800W, Zoomlions aktuelles4.0-Flaggschiffmodell, wurde aus modernen Materialien hergestellt, umden Anforderungen des Zeitalters der intelligenten Fertigung(Intelligent Manufacturing, IM) gerecht zu werden. Die optimierteStruktur und der innovative Kombinationsausleger bieten bei einermaximalen Hubhöhe von 180 Metern eine Reichweite von 178 Metern."Windenergie ist eine sich entwickelnde saubere Energiequelle,doch um diese Quelle effizient nutzen zu können, müssen wirkontinuierlich fortschrittliche zuverlässige Ausrüstung entwickeln",so Luo.Als Branchenführer hat Zoomlion bereits mehrere Projekte zusauberer Energie unterstützt. So wurden der All-Terrain-Kran QAY2000und die Raupenkrane ZCC8800W und ZCC9800W bereits weitläufig für denBau von Windparks und die Übernahme grüner Energie eingesetzt.Zoomlion wird weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, umneue Wege für eine sauberere, grünere Bauweise zu finden.Weitere Informationen finden Sie auf http://en.zoomlion.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894237/Zoomlion.jpgPressekontakt:Tian Zhang+86-731-8892-3810925769034@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell