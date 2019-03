Zoomlion Heavy Industry Science and: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Zoomlion Heavy Industry Science and weist am 26.03.2019, 03:08 Uhr einen Kurs von 4,49 CNH an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt.

Zoomlion Heavy Industry Science and haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Zoomlion Heavy Industry Science and liegt mit einem Wert von 20,78 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Zoomlion Heavy Industry Science and von 4,6 CNH ist mit +19,17 Prozent Entfernung vom GD200 (3,86 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,03 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +14,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zoomlion Heavy Industry Science and-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Zoomlion Heavy Industry Science and in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Zoomlion Heavy Industry Science and wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.