Zoom Video Communications: Nutzen die Bullen ihre Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Zoom Video Communications":

Die Aktie der Zoom Video Communications Inc. war bis in den Herbst hinein einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie. Doch nachdem die Aktie am 19. Oktober auf ein neues Allzeithoch bei 588,84 US-Dollar vordringen konnte, hat sich das Blatt gewendet. Das Kaufinteresse lässt spürbar nach und der Kurs ist in einen neuen Abwärtstrend übergegangen.

Ein Sinnbild für die anhaltende Schwäche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung