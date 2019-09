Zoom Video Communications: Hier ist ein Trade möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "Zoom Video Communications":

Leicht unter Abgabedruck steht heute in den USA die Aktie von Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2). Der Börsengang des Unternehmens erfolgte erst vor wenigen Wochen und schon der Platzierungspreis der Aktien in Höhe von 36 US-Dollar je Aktie wurde als überzogen kritisiert. Dies hinderte die Aktie, in der ersten Euphorie nach dem IPO, jedoch nicht daran zu steigen und zu steigen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



