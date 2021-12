Zoom Video Communications Aktie: Das darf nicht passieren!

Zoom Video Communications, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 13:02 Uhr) mit 183.92 USD fast unverändert (+0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für Zoom Video Communications haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Zoom Video Communications mit einer Rendite von -31,28 Prozent mehr als 88 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 87,41 Prozent. Auch hier liegt Zoom Video Communications mit 118,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Zoom Video Communications-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 14 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 6 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (335,4 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 82,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 183,92 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Zoom Video Communications eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Zoom Video Communications-Aktie ein Durchschnitt von 318,25 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 183,92 USD (-42,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (255,79 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-28,1 Prozent Abweichung). Die Zoom Video Communications-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Zoom Video Communications erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.