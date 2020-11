Zoom Video Communications Aktie: Die Bullen geben wieder Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "Zoom Video Communications":

Die Aktie von Zoom Video Communications musste zuletzt eine starke Korrektur über sich ergehen lassen. Zunächst war dies dem überkauften Zustand geschuldet, der sich in hohen RSI- und Stochastik-Werten äußerte. Als sich das Papier wieder zu stabilisieren schien, sorgten Biontech und Pfizer mit vielversprechenden Studiendaten zu ihrem Covid-19-Impfstoff für neuerlichen Verkaufsdruck. Aktien, die in der Corona-Krise starke Gewinne verzeichneten, gaben in ...



