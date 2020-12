Zoom: Kometenhafter Aufstieg scheint sich zu verlangsamen!

Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) trotzt weiterhin den Prognosen der Wall Street, da es ihr gelungen ist, die Erwartungen für die Gewinne im dritten Quartal und die Prognosen für das laufende Quartal zu übertreffen.

In diesem Herbst hat Zoom seinen Weg zu Smart-Home-Geräten von Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Facebook Inc (NASDAQ:FB) und Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) gefunden. Doch die Investoren ließen sich nicht blenden, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung