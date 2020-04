Zoom-Aktie: Wirklich gigantisches Wachstum oder Sicherheitsbedenken – welchen Fokus soll man wählen?!

Weitere Suchergebnisse zu "Zoom Video Communications":

An der Aktie von Zoom (WKN: A2PGJ2) scheiden sich gegenwärtig die Geister. Es gibt einerseits einige Sicherheitsbedenken bei dem Unternehmen. Andererseits auch eine gigantische Chance in einer Zeit, in der Meetings und Konferenzen über digitale Plattformen abgewickelt werden müssen.

Wie groß jetzt die Chance ist, das zeigen aktuelle Nutzerzahlen, die rasant explodiert sind. Aber auch Sicherheitsbedenken sind vorhanden. Aber welchen Fokus sollte man als Investor in diesen Tagen wählen? Eine spannende Frage, die mit Sicherheit mehrere Investoren beschäftigt.

Der Zwiespalt im Überblick

Wie das Unternehmen Zoom erst kürzlich verkündet hat, ist das Nutzerwachstum rasant in die Höhe gestiegen. Vor der Coronakrise konnte das Unternehmen gerade einmal an die 10 Mio. tägliche Nutzer vorweisen. In diesen Tagen werden jedoch Konferenzen mit bis zu 300 Mio. Teilnehmer aufgebaut. Wie man mit einfachen mathematischen Kenntnissen ermitteln kann, hat sich die tägliche Nutzerbasis damit ca. ver-30-facht.

Wenn wir davon ausgehen, dass ein großer Teil dieser Nutzer für die Dienste bezahlt, so bedeutet das natürlich auch ein starkes operatives Wachstum. Zudem könnte Zoom durch diesen Ausbau der Kundenbasis ein langfristiges Wachstum erzielen. Die Umsätze auf Basis einzelner Nutzer sind schließlich wiederkehrender Natur.

Allerdings, wie gesagt, ist auch die Kritik in den letzten Wochen stetig größer geworden. Sicherheitslücken, Datenschutzprobleme und dergleichen haben teilweise zu ordentlich Widerstand geführt. Das hat sogar Großkonzerne wie Alphabet dazu veranlasst, die Verbindung zu Zoom zu kappen. Ja, sogar zu verbieten.

Die Ausgangslage könnte daher eigentlich nicht mehr von Gegensätzen geprägt sein. Aber, immerhin: Wie sich jetzt zeigt, haben die Sicherheitsbedenken nicht zu weniger Nutzern oder weniger Konferenzen geführt. Zumindest nicht kurzfristig, wie der bemerkenswerte Einblick in den operativen Alltag gezeigt hat.

Was jetzt wichtig wird

Ob die Chancen oder die Risiken überwiegen, kann daher eine sehr individuelle Entscheidung sein. Allerdings kann das Unternehmen und das Management Zoom in gewisser Weise beeinflussen, was dazu führt, dass der Wachstumskurs gehalten werden kann.

Wie gesagt: Kurzfristig scheinen viele Teilnehmer der Videokonferenzen die Sicherheits- und Datenschutzbedenken zu tolerieren. Womöglich in Ermangelung von Alternativen. Aber immerhin: Die grundlegende Investitions- und Wachstumsthese ist weiterhin intakt.

Sofern Zoom jetzt jedenfalls diese Sicherheitsbedenken kurzfristig ausräumen kann, wird der Wachstumskurs weitergehen können. Allerdings könnte das Unternehmen noch immer an einer langfristig wichtigen Weichenstellung stehen. Das Coronavirus als Katalysator wird schließlich nicht ewig anhalten und damit die Lösungen auch nach dieser Zeit weiterhin etabliert bleiben, wird die Sicherheit signifikant verbessert werden müssen. Ansonsten könnten mittel- bis langfristig einige Zoomer der Lösung wieder den Rücken kehren.

Ein intaktes, kurzfristiges Wachstum

Für den Moment ist das Wachstum daher noch immer stabil und nachhaltig. Das Coronavirus sorgt dafür, dass viele Unternehmen auf die Lösung angewiesen sind, um den Alltag am Laufen zu halten. Dabei werden Zoom augenscheinlich auch die Sicherheits- und Datenschutzbedenken verziehen.

In Anbetracht einer wieder gestiegenen Marktkapitalisierung in Höhe von 44,3 Mrd. US-Dollar besteht allerdings ein großes Rückschlagspotenzial. Besser, Zoom arbeitet daher an der Sicherheit seiner Videolösung. Ansonsten könnte das auf lange Zeit der Höchstwert sein, den die Bewertung erreichen kann. Vor allem in einer Post-Corona-Ära, wo Videokonferenzen wieder weniger notwendig werden.

