Zoom-Aktie: Nach Q2 Ergebnisbericht gefallen?

Zoom Video Communications Inc. (ZM) hat kürzlich gute Finanzergebnisse für das am 31. Juli beendete zweite Geschäftsquartal bekannt gegeben. Der Gewinnausblick für das dritte Quartal blieb jedoch hinter den Schätzungen zurück. Die enttäuschende Prognose ließ die Zoom-Aktie am 31. August um mehr als 16 Prozent fallen. Die Zoom-Aktie notiert derzeit auf dem niedrigsten Stand



