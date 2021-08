Zoom-Aktie: Geht es weiter bergab?

In der CNBC-Sendung “Options Action” sprach Carter Worth über Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM). Die Aktie ist von ihren Höchstständen um 50 % gefallen und befindet sich nun an einem kritischen Punkt. Worth geht davon aus, dass sie sich weiter nach unten bewegen wird, da die Aktie im Vergleich zum iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS:IGV) bereits nach unten ausgebrochen ist.

