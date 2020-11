Zoom-Aktie: Ende einer Erfolgsgeschichte?

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) Aktien stiegen bis zu 9,8% am Montag, nachdem das Unternehmen sagte, dass sein Coronavirus-Impfstoffkandidat in klinischen Studien der späten Phase zu 90% wirksam gewesen sei.

Die Pfizer-Nachrichten ließen die Aktienkurse in die Höhe schnellen, aber Pandemie-Gewinner wie Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM) erlitten einen großen Schlag und fielen um 17%.

Der Zoom-Handel

