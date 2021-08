Zoom-Aktie: Datenschützer Warnen!

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg offiziell wegen des Verstoßes von Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM) gegen die Datenschutzgrundverordnung (GDPR) abgemahnt.

Die On-Demand-Version von Zoom beinhaltet die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA, wie der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache Schrems II bereits vor über einem Jahr festgestellt hat. Zoom ...



