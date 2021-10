Zoom-Aktie: $14.7M Deal zur Übernahme von Five9 scheitert!

Die Aktionäre von Five9 Inc. (NASDAQ:FIVN) lehnten am Donnerstag den 14,7 Milliarden Dollar schweren Deal von Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM) zur Übernahme des Unternehmens für Kundenservice-Software ab.

Der Deal erhielt nicht genügend Stimmen von den Five9-Aktionären, und die beiden Unternehmen erklärten, der Fusionsplan sei in gegenseitigem Einvernehmen” beendet worden.

Die Five9-Investoren stimmten aufgrund von Bedenken über das Wachstum von Zoom gegen



