"Zoo": Die finale Staffel der Science-Fiction-Serie auf ProSieben! (FOTO)

In der abschließenden Staffel von James Pattersonsactionreicher Sci-Fi-Serie wird es noch mal wild: Zehn Jahre nach denEreignissen von Staffel zwei ist die Menschheit immer noch dem Unterganggeweiht. Zwar wurde eine Heilung für die gefährliche Seuche gefunden, durch diesich die Tiere in aggressive Bestien verwandelten. Allerdings hat das Serumsämtliche Menschen steril gemacht. Und es gibt noch eine weitere Bedrohung: Diesogenannten "Hybriden", mutierte Monster-Kreaturen, erobern immer größere Teiledes amerikanischen Festlands ... ProSieben zeigt 13 Episoden der finalen,dritten Staffel "Zoo - The Final Battle" ab Mittwoch, 10. Januar 2018, um 20:15Uhr als Deutschland-Premiere.Facts:* "Zoo" basiert auf dem gleichnamigen Roman des Bestseller-Autors JamesPatterson aus dem Jahr 2012. Patterson erfand u.a. den Detektiv Alex Cross. Erzählt mit geschätzten 700 Millionen US-Dollar Einkommen in den letzten zehnJahren zu den erfolgreichsten Schriftstellern der Welt.* Zum einen steht "Zoo" wegen der ungewöhnlichen Tierattacken in der Traditionvon Horrorklassikern wie Spielbergs "Der weiße Hai" (1975) oder Hitchcocks "DieVögel" (1963). Andererseits hat die Serie auch Elemente von globalenÖko-Apokalypsen wie M. Night Shyamalans "The Happening" (2008) oder Schätzingsbisher immer noch nicht verfilmten Weltbestseller "Der Schwarm" (2004).* Hauptdarsteller Billy Burke ist vor allem als Bellas Vater Charlie Swan ausden "Twilight"-Filmen bekannt. Daher dürfte er sich immerhin mit einigenmysteriösen Bestien auskennen - was für den Tierpathologen in "Zoo" sicher vonVorteil ist.* Eine der eindrucksvollsten Rollen in "Zoo" spielt der nigerianisch-stämmigeBrite Nonso Anozie. Der warmherzige Riese ist Serien-Fans u.a. aus "Game ofThrones" ein Begriff. Im Piloten von "Zoo" wird der Shooting-Star beinahe vonLöwen gefressen - in "The Grey" (2011) hatte er Probleme mit hungrigen Wölfen."Zoo - The Final Battle" (OT: "Zoo") 13 Folgen der dritten Staffel Ab Mittwoch,10. Januar 2018, jeweils um 20:15 Uhr Als Deutschland-Premiere USA, 2017 Genre:Science-Fiction / Action Creators: Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner,Scott Rosenberg