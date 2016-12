Hagen (ots) - Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte dem HagenerWal- und Delfinschutz-Forum (WDSF) auch in zweiter Instanz Rechtgegeben, dass der Zoo Duisburg neben weiterer Daten zur Delfinhaltungauch Angaben zu verstorbenen und nicht mehr vorhandenen Tieren machenmuss (AZ 15 A 2350/14). Der Zoo spricht nun von "Falschbehauptungenund Lügen" des WDSF.Bei einem abschließenden Erörterungstermin mit den Parteien vordem OVG Münster am 6. Dezember hatte sich der Richter bemüht zuklären, warum der Zoo dem erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsurteilnach Angaben des WDSF bisher nicht nachgekommen sei.Dabei wurde im Wortprotokoll des OVG festgehalten, dass der ZooDaten zur Delfinhaltung, zu deren Veröffentlichung er nach Ansichtdes WDSF bereits per Urteil verpflichtet worden war, erst verspätetauf der eigenen Homepage zum Delfinarium veröffentlicht hat, weil dieleitende Zoo-Tierärztin sich noch in ihrer Elternzeit befunden hatteund der Zoo nach eigener Aussage keine Zeit gehabt hätte,tagesaktuell Angaben zu veröffentlichen.Der Zoo Duisburg hatte dem OVG kurz vor dem Erörterungstermin am6. Dezember mitgeteilt, dass die tierpflegerischen Tagesberichte zurDelfinhaltung vor den Jahren 2016 bereits vollständig "entsorgt"wurden. Die Veröffentlichung der Berichte ab 2016 "sei erst seit dreiWochen gegeben". Dies führte zur Kritik des WDSF und seinemGeschäftsführer Jürgen Ortmüller, der sich auf das rechtskräftigeVerwaltungsgerichtsurteil berief, welches den Zoo verpflichtet hatte,auch diese Berichte zur Verfügung zu stellen. Zukünftig wolle der Zoonun die begehrten Informationen fortlaufend innerhalb von jeweilsvier Wochen online stellen, beteuerte die Zoo-Tierärztin bei demErörterungstermin.In dem Beschluss des OVG Münster vom 15.12.2016 heißt es: "DieBeklagte trägt die Kosten des Verfahrens beider Instanzen."Dementsprechend hat der Zoo die Klage und die Berufung derTierschutzorganisation verloren. Das WDSF bezeichnete in einereigenen Pressemitteilung die abgeschlossenen Verfahren für denTierschutz als erfolgreich und spricht nach denZoo-Veröffentlichungen von 70 verstorbenen Walen und Delfinen im ZooDuisburg. Gleichzeitig wurde gefordert, die Delfinhaltung und dienicht nachhaltigen Nachzuchtbemühungen möglichst schnell zu beendenund die vorhandenen Delfine in eine menschenbetreute Meeresbucht zutransferieren.Der Zoo Duisburg reagierte daraufhin empört in einemFacebook-Posting vom 14.12.2016 (http://ots.de/nxoIF) und schreibtvon Falschbehauptungen und Lügen: "Ortmüller erweckte Eindruck, einBerufungsverfahren gegen den Zoo gewonnen zu haben, was falsch ist."Der Zoo beruft sich dabei auf das seit zwei Jahren bestehende"Gläserne Delfinarium" im Netz, das allerdings erst zweieinhalbWochen vor dem Verwaltungsgerichtsurteils nach zwei JahrenVerfahrensdauer online gestellt wurde.Der WDSF-Geschäftsführer Jürgen Ortmüller zu den Zoo-Vorwürfen:"Wir haben sämtliche Urteile und Beschlüsse gegen den Zoo Duisburgauf unserer Homepage veröffentlicht. Daraus ergibt sich eindeutig,dass wir beide Instanzen gewonnen haben. Dass der Zoo jetzt nachlegtund von Falschbehauptungen und Lügen spricht ist fast kindisch."WDSF-Homepage mit den veröffentlichten Gerichtsbeschlüssen:https://www.wdsf.eu/delfinarien/delfinarium-duisburgPressekontakt:Jürgen OrtmüllerGesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: http://ots.de/773IJOriginal-Content von: Journal Society GmbH, übermittelt durch news aktuell