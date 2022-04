Zoned Properties-Aktie: Das sieht gut aus!

Geplante Ausweitung Zoned Properties, Inc. (OTCQB:ZDPY), ein Immobilienentwicklungsunternehmen mit Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen für aufstrebende und stark regulierte Branchen, einschließlich legalisiertem Cannabis, plant, seine Vermittlungsdienstleistungen in den gesamten USA auf alle wichtigen und aufstrebenden Cannabismärkte auszuweiten. Zoned Properties mit Hauptsitz im Südwesten der USA hat eine symbiotische Beziehung mit dem an der Ostküste ansässigen Immobilienunternehmen RIPCO Real Estate aufgebaut. Als führendes… Hier weiterlesen