Zoned Properties-Aktie: Steigerung im Vergleich zum Vorjahr!

Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2021

Diebeliefen sich für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr auf 1,82 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,22 Millionen US-Dollar für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Jahr, was einem Anstieg von 49,8 % entspricht. Diebeliefen sich für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr auf 1,78 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!