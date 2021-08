Zoned Properties-Aktie: Schließt $8M-Erweiterung ab!

Das auf Cannabis spezialisierte Immobilienentwicklungsunternehmen Zoned Properties, Inc. (OTCQB:ZDPY) gab am Dienstag eine Änderung des Mietvertrags mit einem wichtigen Mieter im Zusammenhang mit seiner Anbauanlage in Chino Valley, Arizona, bekannt.

Bis heute haben die Hauptmieter des Unternehmens mehr als 8 Millionen Dollar in die Anlage investiert und behalten zudem die Hauptrechte an der Immobilie und den Einrichtungen für die restliche Laufzeit des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung