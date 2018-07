Zollstreit belastet: General Motors senkt Gewinnprognose

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

DETROIT (dpa-AFX) - Steigende Materialkosten im Zuge des Zollstreits zwischen den USA und ihren Handelspartnern setzen General Motors (GM) zu.



Nach einem Gewinnrückgang im Frühjahr senkte der größte US-Autobauer den Ausblick für 2018 - das kam an der Börse nicht gut an. Im zweiten Quartal fiel der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar (2,1 Mrd Euro), wie GM am Mittwoch am Konzernsitz in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) mitteilte. Der Umsatz ging um 0,6 Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar zurück.

Trotz großer Herausforderungen habe man "solide Ergebnisse" geliefert, kommentierte Vorstandschefin Mary Barra die Zahlen. Die Ziele für das laufende Jahr senkte GM jedoch wegen höherer Rohstoffkosten - die Autobranche leidet etwa unter den Strafzöllen, die die US-Regierung von Donald Trump auf Aluminium und Stahl verhängt hat - und ungünstiger Wechselkurse in Südamerika. Finanzchef Chuck Stevens sprach von "erheblichem Gegenwind". Anleger reagierten nervös, obwohl die Quartalszahlen die Erwartungen letztlich noch übertrafen. Die Aktie fiel vorbörslich um mehr als fünf Prozent./hbr/DP/fba