Zollrundgang auf der ISH 2017: Dornbracht-Plagiate sichergestellt (FOTO)

Iserlohn (ots) -Im Rahmen des Zollrundgangs zur ISH in Frankfurt (14. - 17. März2017) - der Weltleitmesse für innovatives Baddesign,energieeffiziente Heizungs- und Klimatechnik und erneuerbare Energien- wurden in diesem Jahr wieder zahlreiche Fälschungen geschützterMarkenartikel beschlagnahmt. Insgesamt 457 Produkte, Kataloge unddigitale Datenträger zog der Zoll aus dem Verkehr, darunter auchKopien von Dornbracht-Armaturen. Als Innovationsführer imPremium-Segment ist der Armaturenhersteller regelmäßig besondersstark von Produktpiraterie betroffen. Seit Jahren engagiert sichDornbracht daher aktiv gegen Plagiate und für den Schutz geistigenEigentums.Im Auftrag des VDMA Fachverband Armaturen kontrollierten mehrereMitgliedsunternehmen gemeinsam mit ihren juristischen Beratern,Staatsanwaltschaft und 20 Zollbeamten bedenkliche Messestände. 169Exponate wurden dabei sichergestellt, darunter auch Nachahmungen vonDornbracht-Armaturen. Besonders häufig befanden sich darunterFälschungen des Designklassikers Tara.Um zu verhindern, dass Fälschungen auf der Messe bestellt werdenkönnen und später in den Handel gelangen, wurden auch Abbildungen inKatalogen, auf Postern sowie digitalen Datenträgern von denZollbeamten sichergestellt. Für die beschlagnahmten Artikel wurdeninsgesamt Sicherheitsleistungen in Höhe von 44.100 Euro von denAusstellern eingezogen. Die sichergestellten Waren stammen zumüberwiegenden Teil aus China und werden nach Abschluss dereingeleiteten Verfahren vernichtet. In 29 Fällen hat DornbrachtStrafanträge gegen die Plagiatoren gestellt."Mit unserer Teilnahme am jährlichen Zollrundgang möchten wir imKampf gegen Produkt- und Markenpiraterie ein klares Zeichen setzen",so der geschäftsführende Gesellschafter Andreas Dornbracht."Nachahmer müssen konsequent zur Verantwortung gezogen werden, dennsie schaden nicht nur den betroffenen Unternehmen, sondern dergesamten Wirtschaft."So kostet Produktpiraterie insbesondere zahlreiche Arbeitsplätze."Wir gehen davon aus, dass wir am Standort Iserlohn rund 100zusätzliche Stellen schaffen könnten, wenn solche Fälschungen nichtam Markt wären", schätzt Andreas Dornbracht. Eine aktuelleVDMA-Studie zur Produktpiraterie bestätigt diese Einschätzung.Demnach haben Plagiate im deutschen Maschinen- und Anlagebau 2016einen Umsatzschaden von 7,3 Milliarden Euro verursacht - ein Verlust,der die Branche knapp 34.000 Arbeitsplätze kostet. Die Mehrzahl derPlagiate, 83 Prozent laut VDMA-Studie, stammt dabei nach wie vor ausChina. Damit ist der Anteil im Vergleich zum Vorjahr sogar um 11Prozent gestiegen.Rund eine viertel Million Euro investiert Dornbracht jährlich inden Markenschutz, in Gebrauchs- und Geschmacksmuster und Patentesowie die Plagiatsverfolgung. Wichtigstes Anliegen des Unternehmensist es, den Vertrieb und die Herstellung von Produktfälschungen zuunterbinden, um Arbeitsplätze zu sichern und den Verbraucher zuschützen. "Eine Sicherheit bietet die Kennzeichnung aller DornbrachtArmaturen mit dem Firmen-Logo", erläutert Kathrin Hietsch, LegalAffairs Manager bei Dornbracht. "Damit heben sich die Originale schonauf den ersten Blick noch eindeutiger von Plagiaten ab."Auch die Investition in die Fertigung und damit die Sicherung desProduktionsstandortes Deutschland ist für Dornbracht eine Investitionim Kampf gegen die Produktpiraterie. Design kann ansatzweise kopiertwerden - die Manufakturqualität der Marke Dornbracht und dasQualitätssiegel "Made in Germany" hingegen nicht.Über DornbrachtDie Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Iserlohnist ein international agierender, familiengeführter Herstellerhochwertiger Design-Armaturen und -Accessoires für Bad/Spa und Küche.Der Dornbracht Marken-Claim "Culturing Life" greift die langjährigeAuseinandersetzung mit diesen Lebensräumen auf und erweitert dasFundament aus Design- und Wasserkompetenz: TechnologischerFortschritt im Sinne von Vernetzbarkeit und Komfort, sowie Präventionim Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden prägen die Markenausrichtungund Produktentwicklung der Zukunft. So gestaltet - kultiviert -Dornbracht das Leben immer wieder neu. Das langjährigeKulturengagement im Rahmen der Culture Projects liefert Dornbrachtdafür kontinuierlich neue Impulse und treibt die Innovations- undTechnologieführerschaft in Bad und Küche voran. Mit demintelligenten, offenen System Smart Water hat Dornbracht als einerder Ersten die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung aufdiese Lebensräume übertragen. Dornbracht ist Teil der DornbrachtGroup, die mit Alape zwei Premiumanbieter für Bad und Küche vereint.Mehr von Dornbracht im Internet: dornbracht.com -facebook.de/dornbracht - twitter.com/dornbracht -youtube.com/dornbracht - pinterest.com/dornbrachtPressekontakt:Dornbracht Press Office:Meiré und Meiré, Andrea Ruppert / Lisa Richter, Lichtstr. 26-28,50825 Köln,T. +49(0)221 57770-408 / -512,E-Mail: a.ruppert@meireundmeire.de / l.richter@meireundmeire.deIhr Kontakt bei Dornbracht:Karen Heese-Brenner / Inga Liesenjohann / Ann-Christin Nicolai / AnkeSiebold-Laux,Köbbingser Mühle 6, 58640 Iserlohn,T. +49(0)2371 433-2118 / -2169 / -2130 / -143.E-Mail: kheese-brenner@dornbracht.de / iliesenjohann@dornbracht.de /anicolai@dornbracht.de / asiebold-laux@dornbracht.deOriginal-Content von: Dornbracht, übermittelt durch news aktuell